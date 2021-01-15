Kasasında 2 çocuk bulunan kamyoneti kaçıran Iraklı: Dövdükleri için korkup kaçırdım
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kasasında 2 çocuk bulunan kamyoneti kaçıran Iraklı: Dövdükleri için korkup kaçırdım

15.01.2021 13:34 | Son Güncelleme: 15.01.2021 13:39
Kasasında 2 çocuk bulunan kamyoneti kaçıran Iraklı: Dövdükleri için korkup kaçırdım

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, kasasında 2 çocuğun bulunduğu kamyoneti kaçıran ve polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alınan Irak uyruklu Abbas Saadi Khalaf (25) polisteki ifadesinde, iş için görüştüğü Suriyeli 3 kişi kendisini dövdüğü için korkup kamyoneti kaçırdığını söyledi.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, kasasında 2 çocuğun bulunduğu kamyoneti kaçıran ve polisin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alınan Irak uyruklu Abbas Saadi Khalaf (25) polisteki ifadesinde, iş için görüştüğü Suriyeli 3 kişi kendisini dövdüğü için korkup kamyoneti kaçırdığını söyledi. Khalaf, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün saat 14.00 sıralarında Serik'te meydana geldi. İlçenin Kadriye Mahallesi'nde oturan Şerife Demir, çocukları Ramazan (11), Ayşegül (13) ve Şaban'ı (17) da yanına alarak, 07 YR 759 plakalı kamyonetle babasının evine doğru yola çıktı. Toprak yolda ilerleyen Şerife Demir'in önünde seyreden plakası öğrenilemeyen bir otomobil aniden durdu. Şerife Demir önündeki araçta birkaç kişinin kavga ettiğini görünce, yanından geçeceği yol olmadığı için aracını durdurmak zorunda kaldı. Öndeki araçtan inen bir kişi koşarak Şerife Demir ve çocuklarının bulunduğu araca doğru bağırarak koşmaya başladı. 'Beni öldürecekler' diyen bu kişi, Şerife Demir'in aracının kasasına atladı. Şüphelinin kamyonetin kasasında bulunan çocukları Ramazan ve Ayşegül'e zarar vermesinden korkan Şerife Demir, yanında oturan oğlu Şaban ile birlikte araçtan indi. Bu sırada kasadan atlayan şüpheli kamyonetin direksiyonuna geçerek, kaçırdı. Diğer araçta bulunan kişiler ise Şerife Demir ve oğlu Şaban'ı yanlarına alarak, kamyonetin peşine düştü. 

20 KİLOMETRE SONRA YAKALANDIKamyonetin kasasında bulunan çocuklardan Ayşegül, yanındaki cep telefonuyla hemen babası Mustafa Demir'i arayıp, durumu haber verdi. Baba Demir de aracının plakasını vererek, polisten yardım istedi. Bu sırada Ayşegül Demir sürekli babasıyla cep telefonuyla konuşup, yer bildirimi yaptı. Serik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Yunus polisleri, şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Olay yerinden yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Taşağıl kavşağında kamyonet, Yunus polisleri tarafından durduruldu. Kamyonetin direksiyonunda bulunan şüpheli, polis tarafından yakalandı, kasadaki çocuklar da kurtarıldı. Yapılan kimlik kontrolünde, kamyoneti kaçıran şüphelinin Irak uyruklu Abbas Saadi Khalaf olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Abbas Saadi Khalaf, ifadesi için Kadriye Polis Merkezi'ne götürüldü.'DÖVDÜKLERİ İÇİN KORKUP KAMYONETİ KAÇIRDIM'Abbas Saadi Khalaf emniyetteki ifadesinde, Şanlıurfa'dan iş için Antalya'ya geldiğini, kendisini çağıran Suriye uyruklu 3 kişiyle buluştuktan sonra anlaşmazlık nedeniyle kavga ettiklerini, kendisini dövdükleri için korktuğunu, bu nedenle arkada duran kamyoneti üzerinde çocuklarla birlikte kaçırdığını söyledi. Khalaf, işlemlerinin ardından 'hırsızlık' ve 'kişi hürriyetini kısıtlama' suçlarından adliyeye sevk edildi.

Abbas Saadi Khalaf'ı dövdüğü iddia edilen Suriye uyruklu 3 kişinin ise polis tarafından gözaltına alındığı, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.


Kasasında 2 çocuk bulunan kamyoneti kaçıran Iraklı: Dövdükleri için korkup kaçırdım
Kasasında 2 çocuk bulunan kamyoneti kaçıran Iraklı: Dövdükleri için korkup kaçırdım
Kasasında 2 çocuk bulunan kamyoneti kaçıran Iraklı: Dövdükleri için korkup kaçırdım
Kasasında 2 çocuk bulunan kamyoneti kaçıran Iraklı: Dövdükleri için korkup kaçırdım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Namık Kemal KILINÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Vladimir Putin Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz İrem Derici Şeyma Subaşı Jennifer Lopez
Spor Ali Koç Ersun Yanal Fatih Terim Gökhan Gönül Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kar Altın Fenerbahçe Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kasasında 2 çocuk bulunan kamyoneti kaçıran Iraklı: Dövdükleri için korkup kaçırdım - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.1.2021 14:15:12. #1.14#
title