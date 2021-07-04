Kasapoğlu: Kadınların öncü misyonuyla spordaki geleceğimiz çok daha güçlü olacak (2)

MEMLEKETİNE ZİYARETTE BULUNDUGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir programının ardından Ankara'ya dönerken memleketi Manisa'nın Kula ilçesine ziyarette bulundu.

MEMLEKETİNE ZİYARETTE BULUNDU

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir programının ardından Ankara'ya dönerken memleketi Manisa'nın Kula ilçesine ziyarette bulundu. Kaymakam Kemal Duru tarafından karşılanan Bakan Kasapoğlu, ilçe merkezindeki aile çay bahçesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Kasapoğlu, sohbet ettiği vatandaşlara kitap ve satranç hediye etti. Ziyaretlerini sürdüren Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Kula'da yürütülen yatırım çalışmalarını inceledi. Ziyaretleri esnasında Kula Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı ile AK Parti İlçe Teşkilatını da ziyaret eden Bakan Kasapoğlu, burada da partililer ile bir süre sohbet etti.

'KULA SPOR DİYARI OLACAK'Bakan Kasapoğlu, Kula'daki yatırımların tamamlanmasının ardından Kula'nın spor diyarı olacağını söyledi. Ege Bölgesi'nin en büyük spor tesislerinden biri olan Kula Spor Kompleksi ile yine gençlerin hizmetine sunulacak olan geniş kapsamlı Gençlik Merkezi inşaatlarının tamamlanmasıyla Kula'da spor branşında elde edilen başarıların daha da artacağını ifade eden Bakan Kasapoğlu, kısa süre içerisinde memleketini tekrar ziyaret edip, bu yatırımların açılışını bizzat kendisinin yapacağını söyledi.

Bakan Kasapoğlu, Kula'daki ziyaret ve temaslarının ardından Ankara'ya gitmek üzere memleketinden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hasan Yiğen