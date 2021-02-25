Kasapoğlu: "Bizler en büyük umudumuz ve ümidimiz gençlerimizle hep gurur duyuyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması AĞRI - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Yatırımları protokol töreninde konuştu.