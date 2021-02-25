Kasapoğlu: "Bizler en büyük umudumuz ve ümidimiz gençlerimizle hep gurur duyuyoruz"
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Kasapoğlu: "Bizler en büyük umudumuz ve ümidimiz gençlerimizle hep gurur duyuyoruz"

25.02.2021 14:32 | Son Güncelleme: 25.02.2021 14:38

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması AĞRI - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Yatırımları protokol töreninde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması AĞRI - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Yatırımları protokol töreninde konuştu. (1)

Kasapoğlu: 'Bizler en büyük umudumuz ve ümidimiz gençlerimizle hep gurur duyuyoruz'
Kasapoğlu: 'Bizler en büyük umudumuz ve ümidimiz gençlerimizle hep gurur duyuyoruz'
Kasapoğlu: 'Bizler en büyük umudumuz ve ümidimiz gençlerimizle hep gurur duyuyoruz'
Kasapoğlu: 'Bizler en büyük umudumuz ve ümidimiz gençlerimizle hep gurur duyuyoruz'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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