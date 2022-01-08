Kasapoğlu: "Biz millet olarak güçlü bir medeniyetin evlatlarıyız"
AA / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel
Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları KARS - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı"nda konuştu.
Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun açıklamaları KARS - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı"nda konuştu.