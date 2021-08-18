Kasap Baradar kimdir? Afgan lider Baradar kimdir?
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Kasap Baradar kimdir? Afgan lider Baradar kimdir?

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Afganistan'da, 20 yıl sonra başkent Kabil'i ele geçiren Taliban devri başladı. Dün gece Taliban'ın kurucularından "Kasap Baradar" ve heyeti yıllar sonra ülkeye geri döndü. Peki, Kasap Baradar kimdir?

Bölgedeki yabancı güçlerin ayrılması ile birlikte Afganistan'daki varlık alanını genişleten ve başkent Kabil'e giren Taliban, yönetimi ele geçirdi. Kasap Baradar, Taliban'ın kontrolüne giren Afganistan'a 20 yıl sonra geri döndü. Peki, Afgan lider Baradar kimdir? Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

KASAP BARADAR KİMDİR?

Taliban'ın kurucularından biri olan ve ölmeden önce Molla Ömer'in en güvendiği isimlerden biri olan 53 yaşındaki Baradar'ın ülkenin yeni lider olması bekleniyor. Taliban sözcüsü Naim ise, "Bu akşamüstü Molla Baradar'ın önderliğindeki Afganistan İslam Emirliği'nden üst düzey bir heyet Katar'dan güzel ülkemize geldi ve Kandahar Havalimanı'na indi" açıklamasını yaptı. Doğumundan sonra Taliban'ın kurulduğu Kandahar'da büyüyen Baradar 1996'dan 2001 yılına kadar ülkeyi yöneten Taliban'da farklı görevlerde bulunmuştu. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

ABD'nin müdahalesi sonrasında kaçan Baradar daha sonra Pakistan'da hapis yattı. Üç yıl önce ABD hükümetinin talebiyle serbest kalan Baradar o zamandan beri Katar'ın başkenti Doha'da yaşıyordu.

Kasap Baradar kimdir? Afgan lider Baradar kimdir?
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