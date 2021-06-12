Kaş'taki iki antik kent arasındaki bisiklet yolu birbirine bağlanacak şekilde genişletilecek

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Antalya'nın Kaş ilçesindeki Xanthos ile Patara antik kentlerini bağlayacak şekilde bisiklet yolu güzergahını genişleteceklerini bildirdi.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman, Antalya'nın Kaş ilçesindeki Xanthos ile Patara antik kentlerini bağlayacak şekilde bisiklet yolu güzergahını genişleteceklerini bildirdi.

Karaman, Kaş ilçesine yapılan kapalı pazar yeri, otoparkı ile Ova-Kınık bisiklet yolunun 1,5 kilometrelik etabının açılış töreninde, Kaş'ın önemli bir turizm merkezi olduğunu söyledi.

Kaş, Kekova ve Kalkan güzergahında 28 kilometrelik ilave bisiklet yolu hattı bulunduğuna değinen Kahraman, "Bisiklet yolunu bölgedeki iki antik şehri birbirine bağlayacak şekilde genişleteceğiz. Çok turistik bir güzergah olacağını düşünüyoruz." dedi.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, ilçenin gelişimine katkı bulunacak yatırımları yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Eski otogar alanı ile ilgili de bir proje hazırladıklarını anlatan Ulutaş, projeye Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gerekli desteğin sağlandığını bildirdi.

İlçeye bir pazar yeri, 3 katlı otopark ile yeni yaşam alanı kavuşturacaklarını aktaran Ulutaş, bisiklet yolu projesini de Xanthos Antik Kent ile Patara Antik Kenti'ne bağlayacaklarını dile getirdi.

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş da hükümet olarak projelere, eserlere, hizmetlere önem verdiklerini belirtti.

Törene, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Kemal Çelik ve Atay Uslu, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci