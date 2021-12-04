Kaş'ta zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı - Haberler
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Kaş'ta zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Kaş'ta zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Kaş ilçesinde zorunlu kış lastiği uygulamasının başlaması nedeniyle denetim gerçekleştirildi.

Kaş ilçesinde zorunlu kış lastiği uygulamasının başlaması nedeniyle denetim gerçekleştirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluğunun başlaması dolayısıyla, Gömbe Mahallesi'nde denetimler yaptı.

Hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü durumlarda kış lastiği kullanımının gerekliliğinin anlatıldığı denetimlerde, araçların kış lastiği kullanımı kontrol edildi, lastik sırtlarının derinliği ölçüldü.

Kontrollerde, lastik sırt derinliklerinin kamyon, çekici, tanker ve otobüslerde 4 milimetre, kamyonet, minibüs, otomobil türü araçlarda ise 1,6 milimetreden az olamayacağı konusunda sürücülere uyarıda bulunuldu.

Kaş'ta zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Kaş'ta zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Kaş'ta zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

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AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

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