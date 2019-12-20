Kaş'ta Kıbrıs gazilerine madalya verildi

20.12.2019 09:32 | Son Güncelleme: 20.12.2019 09:37

Antalya'nın Kaş ilçesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere milli mücadele madalyası törenle verildi.



1974 yılında gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Kaşlı gaziler madalyalarına kavuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafından gönderilen milli mücadele madalyası, Kaşlı 13 gaziye törenle takdim edildi.



Kaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Kıbrıs gazileri onuruna düzenlenen törene, Kaymakam Bülent Karacan, Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Kıdemli Başçavuş Feridun Mert, Bölge Trafik Şube Müdürü Savaş Şengül de katıldı.



"Geleceğimize sahip çıkalım"



Törende konuşan Başkan Ulutaş, Türkiye'nin geçmişte çok zor günlerden geçtiğini hatırlatarak, "Bugün bunu daha iyi idrak etmekteyiz. Sınırlarımızda sıkıntılar yaşıyoruz. Tarihimizde böyleydi ama maalesef hala bunu yaşıyoruz" dedi.



Türkiye'nin ilelebet payidar kalacağını vurgulayan Başkan Ulutaş, "Ülkenin birliğine ve beraberliğine daha çok sahip çıkarak, kendinden emin adımlarla yoluna devam ederek, bu badireleri atlatacağına inanıyorum. Yeter ki, geleceğimize hep beraber sahip çıkalım. İnşallah daha iyi günleri birlikte göreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, yakınlarına sabır ve gazilere sağlık diliyorum" diye konuştu.



Konuşmaların ardından gazilere madalyaları takdim edildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA