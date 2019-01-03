Kaş'ta 20 Saatte Yarım Metre Kar Yağdı, Kapanan Yollar Açıldı

ANTALYA'nın Kaş ilçesinin 1000-1200 rakımlı mahallelerinde yaklaşık 20 saat süren yağış sonrası kar kalınlığı 50 santime kadar ulaştı. Özellikle yayla bölgelerindeki kapanan yollar iş makineleriyle açıldı.

Kaş'a bağlı denizden yaklaşık 1000 ile 1200 metre yüksekliğindeki yayla bölgeleri olan Gömbe ve Sütleğen mahalleleri merkezleriyle bunların üst kesimlerinde önceki gece başlayan kar yağışı dün akşama kadar devam etti. Gömbe ve Sütleğen mahalleleri merkezinde kar kalınlığı 20 santimi, yukarılarda ise yarım metreyi geçti. Sütleğen- Gömbe ve Sinekçi Beli- Gömbe arasındaki ana karayolunda Karayolları 13. Bölge Müdürlüğü'ne ait greyder ve tuzlama aracı kar temizliği yaptı. Daha yukarılardaki mahallelerde ise Kaş Belediyesi'ne ait 2 greyder, 3 kazıcı yükleyiciyle Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait greyder yolları açtı.

Aralıklarla kapanan Kaş'a bağlı Yuvacık, Akörü, Şemsi, Beldibi, Sinekçi, Cemre, Yayla Çukurbağ, Yayla Bayındır, Yeşilbarak, Yayla Kılınçlı, Kızlağaç ve Söğütçük mahalleleri yolları açıldı. Dün akşam saatlerinde tüm mahallelerde ulaşımda yaşanan kesinti ve sıkıntı sona erdi. Kaş yağışı da akşam saatlerinde durdu.

Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, "Kar yağışı yaklaşık 20 saat devam etti. Ekiplerimiz gün boyu koordineli çalıştı. En son Cemre Mahallesi yolu açıldı. Şu anda kapanan, ulaşımda zorluk çekilen mahalle yolu yok" dedi.

- Antalya

Kaynak: DHA