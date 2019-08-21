Kaş kontürü hakkında merak edilenler

21.08.2019 14:38

Birçok kadın, güzellikteki etkisi sebebiyle kaşlarını profesyonel ellere teslim etmek istiyor ancak aklındaki soru işaretlerine cevap bulamıyor. Kaş kontürü hakkında en çok merak edilenleri ise Ergül Keskin Conture Make up Studio'nun Kurucusu, Kontür Makyaj Eğitmeni Ergül Keskin anlatıyor.

Kaş kontürü nasıl bir işlemdir?

Renk pigmentlerinin, kaş bölgesindeki derinin alt tabakasına işlenmesi ile yapılan kaş kontürü işlemi, yüzde ve ifadede yarattığı etkileyici değişiklikler sayesinde kaş şeklini beğenmeyen kişilerin sıklıkla başvurduğu bir yöntemdir.

Kaş kontürü nasıl uygulanır?

Profesyonel kişilerce yapılan kaş kontürü, kişinin yüzüne en uygun formun belirlenmesiyle başlıyor. Ön çizim sonrasında kıl tekniği, pudralama tekniği ve 3D gibi tekniklerle ile uygulama yapılıyor. İşlem süresi uygulanacak kaş yoğunluğuna göre 1,5 ila 2 saat arasında değişiyor. İşlem gerçekleştirildikten 20 gün sonra son dokunuşlar yapılarak kaşa son hali veriliyor. Yaklaşık 1-2 yıl arasında kalıcılık sağlayan kaş kontürü, hem yanlış kaş doldurmanın önüne geçiyor hem de kozmetik ürünlerin kullanılmasına gerek duyulmamasını sağlıyor.

Kaşlara uygulanmak için içinde mikro iğneler bulunan yeni nesil teknolojiye sahip bir cihaz kullanılır. İşlemden 20 gün sonra tekrar rötuş yapılarak kaşa son hali verilir.

Kimler kaş kontürü işlemi yaptırabilir?

Kaşları seyrek, dökülmüş, yanlış uygulamalar sebebiyle küsmüş kişiler kaş kontür işlemini rahatlıkla uygulayabilir. Ayrıca hastalığı sebebiyle kemoterapi gösteren kişiler de kaş kontür yaptırabilir.

Kaş kontürü acılı bir işlem midir?

Bu işlem makyaj yapmaya benzetilebilir. Sanıldığı gibi acılı ya da ağrılı bir uygulama değildir. İşlem öncesinde bölgesel anestezi kremi kullanıldığından kişi herhangi bir acı hissetmez.

Seanslar ne kadar sürer?

Kaş kontüründe seanslar tamamen kişin kaş yapısına ve istenilen formun yoğunluğuna göre değişiklik gösterir. Genel olarak bir zaman aralığı vermek gerekirse kaş kontürü işlemi 1,5 – 2 saat arasında değişmektedir.

Kaş kontürü kalıcı mıdır?

Doğal içerikli pigmentlerin derinin altına işlenmesi ile elde edilen görüntü uzun vadede kalıcılık sağlar. Çevresel koşullar ve kişinin cilt tipine bağlı olarak kullanım süresi 6 ay ila 2 yıl arasında değişiklik göstermektedir.

Mikropigmentasyon mu, mikroblanding mi?

Kaş kontür işleminde 2 farklı yöntem kullanılır. Bunlardan birincisi mikropigmentasyon, ikincisi ise mikroblanding yöntemdir. Mikroblanding işleminde birçok iğnenin bir arada olduğu kalemlerle cilde kesik ve çizikler atılır. Bu durum hem kanamalara hem de cildin üzerinde açık yaralara yol açabilir.

Mikropigmentasyon işleminde ise kontür uygulanacak bölgeye pigmentler, ucunda mikro iğneler olan bir cihaz yardımıyla bırakılır. Cildin yüzeyinde çalışıldığı için dokularda herhangi bir deformasyona ve zarara yol açmaz, cilde kesikler atılmadığı için kanama da yapmaz. Aynı zamanda iltihaplanma ve enfeksiyon riski barındırmaz. Çünkü hem mikropigmentasyon yönteminin tekniği hem de kullanılan ürünlerin doğal olması, olası reaksiyonların önüne geçer. Ancak bu işlemler cilde uygulandığından mutlaka steril bir ortamda tek kullanımlık iğnelerle profesyonel ve eğitimli kişilerce yapılmalıdır.

Kaş kontürü sonrası nelere dikkat edilmelidir?

Uygulama sonrasında işlem yapılan bölgenin su ile temas etmemesine dikkat edilmelidir. İlk 24 saat işlem yapılan bölgeye sıcak su değmemesi de diğer önemli ayrıntıdır. Güneşe çıkarken ekstra özen gösterilmeli. Uygulama yaptırdıktan sonra kaş bölgesinin güneş ile doğrudan teması engellenmelidir. Güneş kaşlarda rengin solmasına yol açabilir. Ayrıca işlem sonrasında solaryuma gidilmemeli gidilecekse mutlaka kaş bölgesi kapatılmalıdır.İşlem sonrasında bölgede kabuklanma olabilir. Kabuklar kesinlikle soyulmamalı, kendi kendine düşmesi beklenmelidir. İşlem sonrasında kaşa kozmetik bir ürün değdirmemeye özen gösterilmelidir.

Kaynak: Bültenler