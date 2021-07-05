Kas hastası Merthan, bir günlüğüne özel harekatçı oldu

DENİZLİ'de kas erimesi hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan 14 yaşındaki Merthan Marifet, hayranı olduğu özel harekatçı polislerle buluştu.

DENİZLİ'de kas erimesi hastalığı nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum olan 14 yaşındaki Merthan Marifet, hayranı olduğu özel harekatçı polislerle buluştu. Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nü ziyaret eden Merthan, burada 'Ejder' adı verilen zırhlı araca bindirilip, sirenler eşliğinde gezdirildi.

Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 14 yaşındaki Merthan Marifet'e 3 yaşındayken hareketlerinde yavaşlık ve yürürken sıklıkla düşmesi nedeniyle götürüldüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan kontrollerde kas erimesi olarak bilinen Duchenne Musküler Distrofi teşhisi konuldu. Merthan, henüz tedavisi bulunmayan kas erime hastalığı nedeniyle zamanla kötüleşti ve yürüme yetisini de kaybetti.

'EJDER' ADI VERİLEN ZIRHLI ARACA BİNDİTekerlekli sandalyede ailesinin desteğiyle hayatına devam eden Merthan Marifet'in en büyük hayali iyileşince özel harekat polisi olmak. Televizyonlarda ve internet sitelerinde sürekli özel harekat polislerini izleyen Marifet'in hayali bir günlük olsa da gerçekleşti. Aşçılık yapan baba Muhittin Marifet, kas erime hastası oğlu Merthan'ı tekerlekli sandalyesiyle Yenişehir Mahallesindeki İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Burada özel harekat polisleri tarafından karşılanan Merthan Marifet'e önce polislerin görev başında ve görev dışında neler yaptıkları ile operasyon sırasında taşıdıkları teçhizatlar anlatıldı, Şube Müdürlüğü binası gezdirildi. Özel harekat polis şapkası da hediye edilen Merthan, son olarak tekerlekli sandalyesinden alınıp, 'Ejder' adı verilen zırhlı araca bindirildi. Heyecanlanan Merthan, özel harekat polisleriyle birlikte sirenler eşliğinde zırhlı araçla gezdirildi. Merthan, sık sık zırhlı aracın sirenini çalıp, 1 günlüğüne de olsa özel harekat polisi olmanın gururunu yaşadı.'ÇOK MUTLU OLDUM, HEYECANLANDIM'Merthan Marifet, uzun süre unutamayacağı bir gün geçirdiğini belirtip, "Polis ve askerleri çok seviyorum. Özellikle özel harekat polislerinin hayranıyım. İyileşince ben de onlar gibi olmak istiyorum. Çünkü onlar vatanı koruyorlar: Bu çok güzel bir şey. Beni, zırhlı araçla gezdirdiler, onlar gibi olduğumu hissettirdiler. Çok mutlu oldum ve heyecanlandım. Hepsine teşekkür ederim" dedi.

Muhittin Marifet de oğlunun hayallerinin ötesinde bir gün geçirdiğini ifade ederek, "Bizim için unutulmaz bir gün oldu. Hayallerimizin ötesinde bir gün yaşadık. Böyle bir yere gelmek herkese nasip olmaz. Oğlum iyileşirse o da özel harekat polisi olmak istiyor. Bize çok güzel bir gün yaşattılar. Oğlum heyecandan konuşamadı bile. Yaşadığımız heyecanı tarif bile edemiyorum. Merthan'ın tekrar yürüyeceğine inanıyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin