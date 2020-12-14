Kaş Belediye Başkanı, zarar gören seralarda inceleme yaptı (1)
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Kaş Belediye Başkanı, zarar gören seralarda inceleme yaptı (1)

14.12.2020 17:01 | Son Güncelleme: 14.12.2020 17:07

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ve ekibinin zarar gören yerlerde inceleme yapması Zarar gören seralardan görüntü Seraları zarar gören vatandaşlar ile röportaj ANTALYA - Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kasaba ve Uğrar Mahallelerinde sağanakta zarar gören seralarda inceleme yaptı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ve ekibinin zarar gören yerlerde inceleme yapması

Zarar gören seralardan görüntü

Seraları zarar gören vatandaşlar ile röportaj

ANTALYA - Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Kasaba ve Uğrar Mahallelerinde sağanakta zarar gören seralarda inceleme yaptı. (1)

Kaş Belediye Başkanı, zarar gören seralarda inceleme yaptı (1)
Kaş Belediye Başkanı, zarar gören seralarda inceleme yaptı (1)
Kaş Belediye Başkanı, zarar gören seralarda inceleme yaptı (1)
Kaş Belediye Başkanı, zarar gören seralarda inceleme yaptı (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

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