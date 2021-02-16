Kaş'a kar yağdı

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Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlere yağan kar, sahile yakın yerleşim yerlerinde de bir süre etkili oldu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlere yağan kar, sahile yakın yerleşim yerlerinde de bir süre etkili oldu.

Gömbe Yaylası'nda öğleden sonra başlayan kar, alışılmadık şekilde ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Ağullu Mahallesi Çomucak mevkisine de yağdı.

Kar yağışı mahalle sakinlerini hem şaşırttı hem heyecanlandırdı. Yoldan geçen bazı sürücüler durarak karı seyretti.

Çamlıova Mahallesi'nde çobanlık yapan Recep Kargın, "Maşallah, bereket yağıyor" diyerek, kar tanelerine söylediği türküyle eşlik etti.

Kınık Mahallesi'ne de 30 yılın ardından kar yağdı.

Mahalle sakini Mehmet Zillioğlu, daha önce yüksek kesimlerde görülen karın uzun yıllar sonra ilçe merkezine indiğini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci