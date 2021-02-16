Kaş'a kar yağdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kaş'a kar yağdı

16.02.2021 18:08 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:12

Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlere yağan kar, sahile yakın yerleşim yerlerinde de bir süre etkili oldu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde yüksek kesimlere yağan kar, sahile yakın yerleşim yerlerinde de bir süre etkili oldu.

Gömbe Yaylası'nda öğleden sonra başlayan kar, alışılmadık şekilde ilçe merkezine 8 kilometre uzaklıktaki Ağullu Mahallesi Çomucak mevkisine de yağdı.

Kar yağışı mahalle sakinlerini hem şaşırttı hem heyecanlandırdı. Yoldan geçen bazı sürücüler durarak karı seyretti.

Çamlıova Mahallesi'nde çobanlık yapan Recep Kargın, "Maşallah, bereket yağıyor" diyerek, kar tanelerine söylediği türküyle eşlik etti.

Kınık Mahallesi'ne de 30 yılın ardından kar yağdı.

Mahalle sakini Mehmet Zillioğlu, daha önce yüksek kesimlerde görülen karın uzun yıllar sonra ilçe merkezine indiğini dile getirdi.

Kaş'a kar yağdı
Kaş'a kar yağdı
Kaş'a kar yağdı
Kaş'a kar yağdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Talip Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Bülent Turan Fahrettin Koca Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Buse Varol Hande Erçel Hüner Coşkuner Mustafa Sandal
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Ünal Karaman Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Kaza Milli Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaş'a kar yağdı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.2.2021 18:12:33. #1.14#
title