Kartopu oynayan çocuklar donmak üzere olan serçeyi veterinere yetiştirdi

13.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:58

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde parkta kar topu oynayan çocuklar, donmak üzereyken buldukları serçeyi veterinere yetiştirdi.



Kar nedeniyle okulların tatil olduğu İslahiye ilçesi Demokrasi Meydanı'nda bulunan parkta çocuklar, karın arasında donmak üzere olan bir serçe buldu. Kuşu yerden alan 8. sınıf öğrencisi Caner Arslan, hemen montunun içine alarak ısıtmaya başladı. 9 .Sınıf öğrencisi Mehmet Ali Koca ve diğer arkadaşlarının önerisi üzerine veteriner aramaya başlayan çocuklar, soğuktan telef olmak üzere olan hayvanı sokak hayvanlarını ücretsiz tedavi eden Veteriner Yusuf Yıldızgil'in kliniğine getirdi.



Serçeyi veterinere yetiştiren çocuklar, parkta oynarken buldukları hayvanın haline dayanamadıklarını ve bu nedenle veterinere götürdüklerini kaydetti. Kuşu bulduklarında soğuktan titrediğini belirten öğrencilerden Caner Arslan, "Karın suyun içerisinde bulduk. Çok üşümüş olmalı. Bulduğumuzda soğuktan titriyordu. Muhtemelen soğuktan güçsüz düşmüş olabilir. Önce biz ısıtmaya çalıştık ama ısıtamayınca hemen veteriner baktık" şeklinde konuştu.



Klima ile ısıtılıp kurutuldu



Çocukların getirdiği serçeye ilk müdahaleyi yapan Veteriner Yıldızgil, hemen klinikteki klimayı açarak kuşu ısıtmaya ve kurutmaya başladı. Serçenin ayaklarından birinin donmuş olabileceğini belirten Yıldızgil, "Ayağının biri ya soğuktan tutmuyor ya da donmuş olabilir" diye konuştu.



Isınan ve kurutulduktan sonra karnı doyurulan serçenin gerekli vitamin takviyesi ve tedavisinin ardından yeniden doğaya salınacağı öğrenildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA