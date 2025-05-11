Kartepe ilçesinde kayak yapan biri hangi ilin sınırları içerisindedir? Kartepe kayak merkezi hangi ilde?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Kartepe ilçesinde kayak yapan biri hangi ilin sınırları içerisindedir? sorusu soruldu. Peki, Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

KARTEPE İLÇESİNDE KAYAK YAPAN BİRİ HANGİ İLİN SINIRLARI İÇERİSİNDEDİR?

A: Edirne

B: Aydın

C: Kocaeli

D: İzmir

Cevap : C

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Kadriye Nur Menemencioğlu kimdir?

Kadriye Nur Menemencioğlu 24 yaşında, Adana'da doğmuş ve Antalya'da yaşıyor. Lise mezunu olan Nur Hanım, güzellik uzmanı olarak çalışma hayatına devam ediyor.