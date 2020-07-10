Kartepe Gönül Bağı Mağazası bayramda yüzleri güldürecek
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Kartepe Gönül Bağı Mağazası bayramda yüzleri güldürecek

Kartepe Belediyesi Gönül Bağı Mağazası, sıfır ürünleriyle kapılarını yeniden açarak ihtiyaç sahiplerinin bayramlıklarını hazırladı.

Kartepe Gönül Bağı Mağazası bayramda yüzleri güldürecek
10.07.2020 12:12 | Son Güncelleme: 10.07.2020 12:16

Kartepe Belediyesi Gönül Bağı Mağazası, sıfır ürünleriyle kapılarını yeniden açarak ihtiyaç sahiplerinin bayramlıklarını hazırladı.

Kartepe Belediyesi, sürdürülebilir sosyal belediyecilik anlayışı ile hizmet vermeye devam ediyor. Dar gelirli ailelere destek sağlamak amacıyla kurulan Gönül Bağı Mağazası korona virüs tedbirleri kapsamında ara verilen hizmetine yeniden başladı. Gönül Bağı Mazağası'nda kışlık kıyafetler kaldırılarak yerine yazlık sezon giysiler hazırlandı. Kartepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde Gönül Bağı Mağazası, Uzunçiftlik Mahallesi eski Kaymakamlık binasında 75 metrekare alanda 08.30 -17.30 saatleri arasında 2 personelle hizmet vermeye devam ederken, kendi yaş gruplarına ve zevkine uygun olarak sıfır ürünlerle alışverişlerini yapabilen ailelerin de yüzlerini güldürüyor.

Gönül Bağı Mağazası'nda bulunan tüm giyecekler, çocuk ve yetişkinlere yönelik sıfır eşyalardan oluşurken, mağazadan faydalanmak isteyen ihtiyaç sahibi aileler, Kartepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvurarak gerekli evrakları teslim ettikten sonra eksiklerini giderebiliyor. Ayakkabıdan, çoraba, gömlekten, pantolana ve elbiseye kadar çok geniş yelpazede ürün çeşitliliği bulunan Gönül Bağı Mağazası, birbirinden renkli ve kaliteli ürünleriyle gelenleri mutlu ediyor.

Yenilenen yüzüyle bayrama hazır hale getirilen Gönül Bağı Mağazası'nda inceleme yapan Kartepe Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Kocaman, "Gönül Bağı Mağazamız kurulmasından bu yana hemşehrilerimizin gönüllerine dokunmuştur. Çocuklarımızı mutlu etmiştir. Covid-19 salgını nedeniyle hizmetlerine bir süre verdiğimiz Gönül Bağı Mağazamız mesai saatleri içerisinde yenilenen ürünleriyle tekrar hizmet vermeye başlamıştır" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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