Kartepe'den 10 ülkeye ayva ihracatı

04.10.2019 11:28

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde üretilen ve lezzetiyle bilinen "Eşme ayvası", 3 kıtada 10 ülkeye ihraç ediliyor.

Hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun talep gören "Eşme ayvası", hasadına başlandı. Eşme Mahallesi'ndeki bahçelerden toplanan ayvalar, paketlenip tırlara yüklenerek Almanya, İngiltere, Romanya, Kanada, Lübnan, Suriye, Rusya, Türkmenistan, Hollanda ve Yunanistan'a gönderiliyor.

Kocaeli Valiliğince ve Kartepe Belediyesince, marka tescili yapılan Eşme ayvasına coğrafi işaret belgesi alınması için ise çalışmalar sürdürülüyor.

"Fiyatı tatmin edici"

Kartepe Eşme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkan Yardımcısı Saniye Tercan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eşme ayvasının dünyada bilinen ve tercih edilen bir ürün olduğunu söyledi.

Kendisinin de bir ayva üreticisi olduğunu, anne ve babasının meyve üretimiyle ilgilendiğini aktaran Tercan, Eşme ayvasının hasadının yaklaşık 25 gün sürdüğünü bildirdi.

Tercan, Eşme ayvasının bu yıl kalitesinin çok iyi olduğuna işaret ederek, Eşme ayvasının fiyatlarının da tatmin edici düzeyde olduğunu, bu yıl üreticinin yüzünün güldüğünü kaydetti.

Meyvenin özelliklerine dikkati çeken Tercan, şöyle konuştu:

"Eşme ayvasının yenilmesi kolay. Her yemekte kullanılan, tatlısı yapılan, tüketimi kolay, ince kabuklu, kumsuz ve yumuşak bir meyve. Maliyetler nedeniyle Eşmeliler, ayva üretimini azalttı ama biz tekrar eski günlerine dönmesi adına gayret gösteriyoruz. İç ve dış piyasaya yönelik çalışmalarımız var. Bu yıl ürün çok güzel. 10 ülkeye ihraç ediyoruz. Şu anda da işçilerimiz tarafından toplanan ayvalar, paketleniyor ve tırlara yükleniyor. Biz üretimi çoğaltmayı hedefliyoruz. Ayva biraz fazla emek isteyen bir ürün çünkü dalında en az 6 ay kalan bir meyve ve uzun süre bakım gerekiyor. Biraz yorucu ama sonunda ayva toplarken verilen emeğin karşılığını alıyorsunuz."

"Üretimimizin yüzde 80'ini ihraç ediyoruz"

Tercan, ayvanın Avrupa'da da sevilen bir meyve olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Genelde Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Avrupa'dan gelen ayva talebini karşılayamıyoruz, üretimi artırmak lazım. Özellikle Eşme olarak ayva üretimine daha fazla yönelmemiz lazım. Yurt dışından talep var fakat Eşme'de üretim az. Üretimimizin yüzde 80'ini ihraç ediyoruz. Örneğin bugün bir tır Almanya'ya gönderdik. Ayva sanayide de kullanılıyor. Kolonya üretiminde. Yapraklarından çay yapılıyor. Sanayiye de veriyoruz. Sanayiye küçük ayvaları, tüketmediğimiz ayvaları veriyoruz. Çekirdekleri birçok yerde kullanılıyor."

Kartepe Belediyesi ve Kocaeli Valiliğinin Eşme ayvasının daha fazla tanınması ve üretiminin artırılması için çalışmalar yaptığını vurgulayan Tercan, bu sayede meyvenin üretiminin çoğalacağına inandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA