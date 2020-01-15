Kartepe'de özel bireylere doğum günü partisi

15.01.2020 13:18 | Son Güncelleme: 15.01.2020 13:23

Kartepe Belediyesi tarafından, ocak ayında doğan özel bireyler için doğum günü etkinliği düzenlendi.



Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte ocak ayı içerisinde dünyaya gelen engellilerin doğum günleri hep birlikte düzenlenen etkinlikle kutlandı. Alo Evlat Sağlık Kulübü tarafından düzenlenen doğum günü etkinliğine Köseköy, Suadiye ve Akmeşe Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde yaşayan engelliler katıldı. Ataevler Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, birim müdürleri, veliler katıldı.



Salona su balonları eşliğinde gelen engelliler palyaçolar ile gönüllerince eğlendiler. Kartepe Belediyesi Alo Evlat Sağlık Kulübü tarafından hazırlanan doğum günü pastası Kartepe Kaymakamı Çağlar, Belediye Başkanı Kocaman ve engelliler tarafından kesildi. Engelliler gösterilen ilgi karşısında unutulmaz, mutlu bir gün yaşadılar.



Programda konuşan Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, "Tüm özel kardeşlerimizin dünyaya kattığı güzelliklerin, tertemiz sevgilerinin farkındayız ve daima yanlarındayız. Köseköy, Suadiye, Akmeşe Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri'nde yaşayan kardeşlerimizi doğum günü etkinliğinde bir araya getirdik. Bugün doğum günü olan tüm kardeşlerimizin doğum gününü canı gönülden kutluyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA