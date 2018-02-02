Kartepe Belediyesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Yapıldı

Kartepe Belediyesi Şubat ayı olağan meclis oturumu yapıldı. Meclis oturumunda 14 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Kartepe Belediyesi Şubat ayı olağan meclis oturumu Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'in Umre'de olması sebebiyle Belediye Başkan Yardımcısı Murat Sabri Çakır başkanlığında yapıldı. Meclis oturumunda 14 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

Meclis gündeminde yer alan Kartepe Belediyesi ile Borçka Belediyesi arasında kültürel, sosyal, ekonomik ve turistik ilişkileri geliştirmek için kardeş şehir olması oy birliği kabul edildi. Uzuntarla Mahallesi'nde kültür merkezi yapılmak üzere projenin hazırlanması ve yapımı işlemlerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ortak proje kapsamında yapılması maddesi kabul edildi. Ayrıca Kartepe Belediyesi'nin "Evden Okula Haydi Anneler Spora" projesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği protokolü yapılması ve bayanlara yönelik yürütülmekte olan Kadın Spor Merkezlerinin Büyükşehir Belediyesi'ne devri, trampa yolu ile kamulaştırma ve ihdas alanlarının tescil işlemi maddeleri oy çokluğu ile kabul edildi. Meclis gündeminde yer alan Uzuntarla Mahallesi spor tesisi yapımı işi için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte ortak proje kapsamında yapılması maddeside oy birliği ile kabul edilen maddeler arasında yerini aldı. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Uygulama İmar Planı değişikliği maddesi ise oy birliği ile İmar Komisyonu'na havale edildi. - KOCAELİ