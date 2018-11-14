Kartepe Atla Terapi Merkezi'nden Şampiyon Çıktı

Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'în vizyon projeleri arasında yer alan, en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan ve engelli çocukların tedavisinde destekleyici rol oynayan bir terapi yöntemi olarak hayata geçirdiği Atla Terapi Merkezi'den şampiyon çıktı. Engelli bireylerin eğitimine destek sağlamak amacıyla Atla Terapi Merkezi'nden faydalanırken, binicilik sporuna gönül verenlerde antrenmanlarını burada yapıyorlar.

ÜZÜLMEZ'E ZİYARET

Son dört yıldır binicilik sporuna gönül veren Yahya Kaptan Ortaokulu'nda eğitim gören Yavuz Selim Demir (12) son kazandığı kupalarla Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez'i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Yavuz Selim Demir "Türkiye Binicilik Federasyonu tarafından düzenlenen Anadolu Ligi, Türkiye Şampiyonası ve teşvik yarışmaları olmak üzere birçok yarışmada kupalar kazandım. Son dönemlerde antrenmanlarımı Kartepe Ata Terapi Merkezi'nde yapıyordum. Binicilik sporuna gönül verenlere böyle bir imkan sunduğundan dolayı Kartepe Belediye Başkanımız Hüseyin Üzülmez'e teşekkür ederim" dedi.

ENGELLİ EĞİTİMİNDE DESTEK

Yavuz Selim'i başarılarından dolayı tebrik eden Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez "Kartepe Atla Terapi Merkezi, Türkiye'ye örnek projelerimiz arasında yer almaktadır. Atla Terapi Merkezi'nde özel olarak yetiştirilmiş atlar ve uzman fizyoterapistler eşliğinde uygulanan terapatik seanslarla fiziksel, zihinsel ve duygusal bozukluğu olan çocukların gelişimine katkı sağlamaktadır. Doktor raporuyla izin verilen tüm engelli çocukların faydalandığı Atla Terapi; atın klasik metodolojisi üzerine kurulu hareketini, uzman terapistin yöntemleriyle birleştirerek uygulanan destekleyici bir yöntem olarak kullanılıyor" dedi.

ATÇILIK SPORUNU SEVDİRDİK

Sözlerine devam eden Başkan Üzülmez "Klasik hastane ortamından uzakta dinlendirici doğal tabiat atmosferinde atların iyileştirici özelliklerinden yararlanmayı sağlayacak yöntemlerle, engelli çocukların psiko-sosyal gelişimlerini, fiziksel fonksiyonlarını, becerilerini, özgüvenlerini güçlendirip onların hayata uyumları kolaylaştırılmaktadır. Engelli çocuklarımıza sadece yararlandığı bir tesis değildir. Açık ve kapalı manejlerinde biniciliğe gönül verenlerde antrenman yapmaktadırlar. Atçılık sporunu sevdirmeyi başardık. Hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. Buda bizleri sevindirmektedir" açıklamasında bulundu.

BAŞKAN – Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, binicilik çalışmalarını Kartepe Atla Terapi Merkezi'nde sürdüren ve Anadolu Ligi kapsamında binicilik müsabakasında, Pony kategorisi 60 cm engel atlamada, 2 gün üst üste şampiyon olan Yavuz Selim Demir'i makamında kabul ederek başarılarından dolayı tebrik ederek, devamını diledi.