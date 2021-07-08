Kartelleşme ne demek? Kartelleşme anlamı ne?
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KARTELLEŞME NE DEMEK?
Tekelci sermaye piyasasında, birtakım ticaret, üretim kuruluşlarının, genellikle kazanma veya başka kuruluşlara karşı tutunabilme vb. amaçlarla aralarında dayanışma birliği kurmaları.