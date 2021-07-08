Kartelleşme ne demek? Kartelleşme anlamı ne?
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Kartelleşme ne demek? Kartelleşme anlamı ne?

Kartelleşme ne demek? Kartelleşme anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Kartelleşme, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Kartelleşme ne demek? Kartelleşme anlamı ne? İşte, Kartelleşme kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Kartelleşme kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Kartelleşme anlamı ne? Kartelleşme ne demek?

KARTELLEŞME NE DEMEK?

Tekelci sermaye piyasasında, birtakım ticaret, üretim kuruluşlarının, genellikle kazanma veya başka kuruluşlara karşı tutunabilme vb. amaçlarla aralarında dayanışma birliği kurmaları.

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