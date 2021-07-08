Kartelleşme ne demek? Kartelleşme anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Kartelleşme, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Kartelleşme ne demek? Kartelleşme anlamı ne? İşte, Kartelleşme kelimesin anlamı!