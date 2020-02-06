Kartal'ın nüfusu 470 bin 676 kişiye ulaştı

06.02.2020 11:51 | Son Güncelleme: 06.02.2020 12:25

Türkiye'nin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 2019 nüfusu belli oldu. TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre bu yıl 1 milyon 151 bin 115 kişi artan Türkiye nüfusu, 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı. 2018 yılında 461 bin 155 olan Kartal'ın toplam nüfusu ise bu yıl 9 bin 521 kişi artarak 470 bin 676 oldu.



Nüfusun yüzde 50,53'ünü kadınlar, yüzde 49,47'sini ise erkekler oluşturuyor



Kartal nüfusunun cinsiyete göre oranına bakıldığında 2018 verilerine göre; 233 bin 121 olan kadın nüfusu, 2019 yılında 4 bin 717 kişi artarak 237 bin 838'e ulaşırken; 228 bin 34 kişi olan erkek nüfusu 4 bin 804 kişi artarak, 232 bin 838'e ulaştı ve yüzde hesaplamasında da nüfusun yüzde 50,53'ünü kadınlar, yüzde 49,47'sini ise erkeklerin oluşturduğu açıklandı.



Kartal hakkında



İstanbul Anadolu yakasında, Marmara denizine kıyısı olan Kartal; Pendik, Sultanbeyli, Maltepe ve Sancaktepe ile komşu. Bizans dönemine dek tarihi izlenebilen Kartal'ın Osmanlı topraklarına dahil edilmesi, 15. yüzyılda gerçekleşiyor. 1888 yılında ise, İstanbul şehremaneti (Osmanlı İmparatorluğu'nda "yerel yönetim" anlamına geliyor) sınırlarına katılıyor.



İstanbul'un en yüksek noktası olan Aydos Tepesi, yine bu ilçe sınırları içerisinde bulunuyor. Ayrıca şehrin iki büyük adalet sarayından biri (diğeri Çağlayan'dadır) olan Anadolu Adalet Sarayı, Kartal'a inşa edilmiştir.



Adalar'a yakın olması nedeniyle turistik açıdan değerli olan Kartal'da gezebileceğiniz yerler arasında; Kartal Sahili, Soğanlık Sokak'taki 18. yüzyıldan günümüze ulaşan Surp Nışan Ermeni Kilisesi, Kartal Tarihi Çarşısı, Dragos Tepesi ve çevresi, Kartal Camii, Yakacık Meydanı, Şehir Parkı ile Aydos Ormanı yer alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA