Kartal'ın nabzı muhtarlar toplantısında tutuluyor
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Kartal'ın nabzı muhtarlar toplantısında tutuluyor

Kartal'ın nabzı muhtarlar toplantısında tutuluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartal Belediyesi tarafından her ayın ilk haftası düzenlenen muhtarlar toplantısı geçtiğimiz yıl hizmete açılan Atalar Spor Kompleksi'nde gerçekleşti.

Kartal Belediyesi tarafından her ayın ilk haftası düzenlenen muhtarlar toplantısı geçtiğimiz yıl hizmete açılan Atalar Spor Kompleksi'nde gerçekleşti.

142. Muhtarlar Toplantısı'na, Kartal Belediyesi tarafından Atalar Mahallesi'nde yapılan yeni tesiste bulunan Merkür Kafe ev sahipliği yaptı. Pandemi için gerekli önlemler alınarak düzenlenen toplantıya Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel başkanlık yaparken; Kartal Belediyesi başkan yardımcıları, birim müdürleri ve Kartal'daki mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda muhtarların talep ve şikayetlerini dinledikten sonra bir konuşma yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Yapılan tüm öneri ve eleştirilere açığız, mesele kendimizi geliştirmektir" dedi.

Kulüp Başkanı'ndan sürpriz teklif

Toplantıya geçilmeden önce Atalar Mahallesi'nde yapılan spor kompleksini düzenli olarak kullanan Atalar Spor Kulübü'nün Başkanı Ali Osman Baran, Başkan Gökhan Yüksel'e yaptığı tesis için bir teşekkür konuşması gerçekleştirdi. Baran konuşmasında, "Atalar sahası için hayallerim vardı ve gerçek oldu. Bu hayallerimi gerçekleştirdiği için Gökhan Başkanıma ve ekibine saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Yıllar önce kulüp yönetiminin almış olduğu bir karar var. Bu sahayı kim yaparsa, sahaya o kişinin ismini vermek istiyoruz. Bu sahanın isminin Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel olmasını talep edeceğiz sizden başkanım kabul ederseniz. Arkadaşlar her siyasetçinin yaptığını takdir etmek bir erdemliktir. Ben takdir ediyorum ve söylüyorum" dedi.

Okullardaki dezenfeksiyon çalışmaları tamamlandı

2021 Eylül ayı oturumunun açılış konuşmasını yapan Başkan Gökhan Yüksel, "Eylül ayına geldik. Bu ayın en büyük özelliği çocuklarımız okula başlıyor. Bir yandan da pandemi devam ediyor. O yüzden bütün okulların dezenfekte edilmesi ve temizliği konusunda bir seferberlik yaptık. Bu işlemleri yaparken bahçelerini güzelleştirdik, ağaçlarını budadık, çimlerini biçtik ve sınıfların da dezenfektesini yaparken çocuklarımız temiz bir okula gelsin istedik. Dışarıdaki görsellerdeki boyalarını yaptık ki canlı ve renkli bir okula "Merhaba" desinler. Kiminin tesisatı kötüydü, kimininkinden pas akıyordu, bu kronik sorunları çözdük" diyerek okulların açılmasına ve okullardaki hijyen konusuna değindi.

Fikir alışverişi yapmak kıymetli

Muhtarları tek tek dinleyerek notlar alan Başkan Gökhan Yüksel, görüş ve önerileri için muhtarlara teşekkür etti. Toplantının sonunda bir değerlendirme konuşması yapan Başkan Yüksel, tüm talep ve önerilerin kayıt altına alınarak ilgili müdürlüklere iletildiğini ve birimler tarafından en kısa sürede sorunun çözülerek geri dönüşün sağlandığını söyledi. Başkan Yüksel kapanış konuşmasında "Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Sizi bu ay, bitimini geçen sene gerçekleştirdiğimiz tesisimizde ağırladık. İnşallah başka tesislerimiz de gerçekleşir ve toplantılarımızı bitirdiğimiz mekanlarımızda hep beraber yaparız ve her mahallemize gelmiş oluruz. Sohbet ettiğimiz konularla ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını yapacaktır. Bu toplantılarda hem birbirimizi görmek hem acil konularla ilgili fikir alışverişi yapmak kıymetli oluyor. Her ay Kartal'ın nabzını tutan muhtar arkadaşlardan geri bildirim almak da bizim adımıza kıymetli. Bazen eleştiri olur, bazen övgü olur. Bunların hepsine açığız çünkü mesele kendimizi geliştirmektir." dedi.

Toplantının ardından Başkan Gökhan Yüksel ve beraberindeki muhtarlar yeni yapılan Atalar Sahası'na girerek antrenman yapan gençlerle bir araya geldi. Sporcular, Başkan Yüksel'e böyle bir tesisi Kartal'a kazandırdığı için teşekkür ederken, günün sonunda hatıra fotoğrafı çektirdi. - İSTANBUL

Kartal'ın nabzı muhtarlar toplantısında tutuluyor
Kartal'ın nabzı muhtarlar toplantısında tutuluyor
Kartal'ın nabzı muhtarlar toplantısında tutuluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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