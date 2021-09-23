Kartal'daki ormanlık alanda cesedi bulunan kayıp lise öğrencisi, toprağa verildi - Haberler
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Kartal'daki ormanlık alanda cesedi bulunan kayıp lise öğrencisi, toprağa verildi

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel

Kartal'da, ormanlık alanda cesedi bulunan 16 yaşındaki lise öğrencisi Arda Yurtseven, toprağa verildi.

Kartal'da, ormanlık alanda cesedi bulunan 16 yaşındaki lise öğrencisi Arda Yurtseven, toprağa verildi.

Evden ayrıldığı 19 Eylül'den bu yana aranan ve dün Aydos Ormanı'nda cesedi bulunan Kartal Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi öğrencisi Arda Yurtseven için Esentepe Mahallesi'ndeki cemevinde cenaze töreni düzenlendi.

Aile yakınları, vatandaşlar, CHP Milletvekili Mahmut Tanal ile Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in de katıldığı cenazede, baba Hakkı Yurtseven taziyeleri kabul etti.

Arda Yurtseven'in cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından Kurfalı Mezarlığı'na defnedildi.

Evden ayrıldığı 19 Eylül'den sonda sonra haber alınamayan Arda Yurtseven'in telefonunun en son sinyal verdiği Aydos Ormanı'nda arama yapan ekipler, Yurtseven'in cesedini, dün bir ağaçta ipe asılı halde bulmuştu.

Kartal'daki ormanlık alanda cesedi bulunan kayıp lise öğrencisi, toprağa verildi

Kartal'daki ormanlık alanda cesedi bulunan kayıp lise öğrencisi, toprağa verildi

Kartal'daki ormanlık alanda cesedi bulunan kayıp lise öğrencisi, toprağa verildi

Kartal'daki ormanlık alanda cesedi bulunan kayıp lise öğrencisi, toprağa verildi
AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri
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