İstanbul'da servis minibüsüne çarpan otomobilin takla attığı anlar kameralarda

Kartal'da dün saat 16.00 sıralarında Kartal Cevizli Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde kavşaktan çıkan servis minibüsünün çarptığı otomobil refüje vurarak, devrildi.

MOTOKURYELER YARDIMA KOŞTU

Kazayı motokuryeler ve çevredekiler, yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı - Güncel