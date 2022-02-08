İstanbul'da servis minibüsüne çarpan otomobilin takla attığı anlar kameralarda - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İstanbul'da servis minibüsüne çarpan otomobilin takla attığı anlar kameralarda

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

İstanbul Kartal'da servis minibüsüne çarpan otomobil taklalar atarak yola savruldu. Otomobilin takla attığı anlar da anbean kameralara yansıdı.

Kartal'da dün saat 16.00 sıralarında Kartal Cevizli Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde kavşaktan çıkan servis minibüsünün çarptığı otomobil refüje vurarak, devrildi.

MOTOKURYELER YARDIMA KOŞTU

Kazayı motokuryeler ve çevredekiler, yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da servis minibüsüne çarpan aracın takla attığı anlar kameralarda

İstanbul'da servis minibüsüne çarpan aracın takla attığı anlar kameralarda

İstanbul'da servis minibüsüne çarpan aracın takla attığı anlar kameralarda

İstanbul'da servis minibüsüne çarpan aracın takla attığı anlar kameralarda

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Otomobil, İtfaiye, Cevizli, Kaza, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title