İstanbul'da servis minibüsüne çarpan otomobilin takla attığı anlar kameralarda
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul Kartal'da servis minibüsüne çarpan otomobil taklalar atarak yola savruldu. Otomobilin takla attığı anlar da anbean kameralara yansıdı.
Kartal'da dün saat 16.00 sıralarında Kartal Cevizli Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde kavşaktan çıkan servis minibüsünün çarptığı otomobil refüje vurarak, devrildi.
MOTOKURYELER YARDIMA KOŞTU
Kazayı motokuryeler ve çevredekiler, yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Devrilen otomobilin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Demirören Haber Ajansı - Güncel