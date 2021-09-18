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Kartal'da nefes kesen 'dragon bot yarışları' başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kartal'da nefes kesen 'dragon bot yarışları' başladı

Kartal Belediyesinin, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında organize ettiği 'Dragon bot yarışları eğitimi' etkinliği başladı.

Kartal Belediyesinin, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında organize ettiği 'Dragon bot yarışları eğitimi' etkinliği başladı. Yarışmaya sporseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kartal Belediyesinin ev sahipliğini yaptığı Avrupa Birliği tarafından 16-22 Eylül tarihlerinde ilan edilen Avrupa Hareketlilik Haftası'na özel 'dragon bot yarışları eğitimi' etkinliği başladı. Yarışma, birçok vatandaş tarafından büyük ilgi gördü.

"Sağlıklı hareketlilik teması işlendi"

Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Ali Apaydın etkinliğin sağlıklı yaşama verdiği etkileri hakkında bilgi verdi. Apaydın, "Bu hafta 16-20 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası. Biz de Kartal Belediyesi olarak dahil olduk. Bu etkinliklere 51 ülkeden 1285 belediye katılmış. Dünyanın her yerinde kutlanıyor. Son dönemde yaşadığımız pandeminin insan vücudunda yaşattığı hareketsizlikten kaynaklı da sağlıklı hareketlilik teması etkinlikte işlendi. Birazdan dragon yarışları olacak. İnsanları hareketli yarışlara alıştırmaya çalışıyoruz. Hareketsiz yaşamda sağlık sorunlarının da hat safhada olması bu etkinliğin kurulma sebebidir. 19 yıldır kutlanan bu etkinlik sayesinde hareketsiz yaşamı hareketli hale getirmek için bir teşvik ediyoruz" dedi.

"Çok güzel bir hafta"

Dragos eğitimlerine katılan Oğuzhan Kızılbey ise, "Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Kartal Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu dragon yarışları için buradayız. İlk gün eğitim olacak. Sonra da yarın Pazar günü yarışlarımız olacak. Gayet güzel bir ortam var. Çok güzel bir hafta, inşallah bizde çok eğleneceğiz. Daha çok şey öğreneceğiz. Daha zinde daha iyi bir hayat için hareket etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kartal'da nefes kesen 'dragon bot yarışları' başladı

Kartal'da nefes kesen 'dragon bot yarışları' başladı

Kartal'da nefes kesen 'dragon bot yarışları' başladı

Kartal'da nefes kesen 'dragon bot yarışları' başladı

Kartal'da nefes kesen 'dragon bot yarışları' başladı

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