Kartal'da İnşaatın İstinat Duvarı Çöktü

Kartal'da inşaat halinde olan bir binanın istinat duvarının çökmesi ve yan binaları da etkilemesi vatandaşları isyan ettirdi. Evlerini müteahhide vermedikleri için bu durumun yaşandığını ve kasıtlı yapıldığını ileri süren vatandaşlar, Kartal Belediyesi'ni suçladı ve denetimsizlikten yakındı. Kartal Yakacık Mahallesi Yürekkayalar Sokak içerisinde bulunan inşaat halindeki bir binanın istinat duvarı çöktü. Bu durum duvarın hemen ucunda bulunan binalarda yaşayan vatandaşları da tedirgin etti. İnşaat halindeki binaya gelen ve tepki gösteren vatandaşlar, müteahhidin binayı yapmadan önce kendi yerlerini de istediğini ve vermediklerini dile getirerek, yapılan istinat duvarının perde şeklinde yapıldığını ayrıca kasıtlı olarak yıkıldığını öne sürdü. Gerginliğe neden olayın ardından sokağa polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen zabıta ekipleri ise yıkılan istinat duvarının çevresine güvenlik şeridi çekti ve binayı mühürledi. Yıkılan istinat duvarının hemen yanında bulunan binada yaşayan Metin Aydoğdu, "Altı aydır bu binanın sahibi bizimle uğraşıyor. Bizden burayı istediği ve biz vermediğimiz için bu perde betonu attı ardından vermediğimiz için bu perde betonu yıktı ve evin altındaki temeline girip şuan bu binayı tehlikeye soktu. ve şuan bırakıp gitmiş. Bizimle ilgilenen yok. Ne Kartal Belediyesi var. Ne de denetim. Denetim de yok. Kimse gelip de ilgilenmiyor" şeklinde konuştu. Yaşanan olayla ilgili Kartal Belediyesi'ni suçlayan Metin Aydoğdu, "Şu an on hane burada bu binada oturuyor. Hepsi tehlikedeler. Kimse ilgilenen yok. Çalışanlar polisi yanına aldılar. Bak dedik ki yıkılıyor. Bize kimse bana karışamaz, ben yıkarım yaparım bana kimse karışamaz. Niye? Çünkü rüşvet vermiş ne polis ne zabıta ilgilenen yok. Bizim yanımızda kimse yok. Mağdurun yanında kimse yok. Binayı şuan boşaltmadık. Nereye gideceğiz" dedi. Polisin ve zabıtanın olay yerindeki güvenlik önlemleri sürerken, istinat duvarının hemen yanında bulunan binalarda herhangi bir hasarın olmadığı öğrenildi.

(Mustafa Esen/İHA)