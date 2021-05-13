Kartal'da fırın ve pastanelere bayram denetimi
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Kartal'da fırın ve pastanelere bayram denetimi

Kartal'da fırın ve pastanelere bayram denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi tatlı imalathaneleri, pastane ve fırınlarda denetimler gerçekleştirdi.

Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bayram öncesi tatlı imalathaneleri, pastane ve fırınlarda denetimler gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri, işletmelerde başta hijyen kuralları olmak üzere gerekli evrak ve belgeleri kontrol etti.

Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi çalışmalara yoğunluk vererek ilçe sınırları içerisinde yer alan tatlı imalathaneleri, pastane ve fırınlarda ruhsat kontrolünden, hijyen kurallarına kadar birçok konuda denetimler gerçekleştirdi. Kurallara uymayan işletmelere uyarılarda bulunup, gerekli yasal işlemler uygulandı.

"Kartallı vatandaşlarımız için aralıksız denetimler sürecek"

Yürütülen denetimlere ilişkin bilgi veren Kartal Belediyesi Zabıta Müdürü Özgür Polat, "Ramazan Bayramı münasebetiyle düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz iş yeri denetimlerimize bu süreçte özellikle unlu mamuller ve tatlı üretimi yapan işletmeler üzerine sıklaştırdık. Kartallı komşularımızın, daha güvenilir gıda tüketmeleri adına bütün iş yerlerimizi titizlikle denetliyoruz. İş yerlerinin genel hijyeninden, çalışan hijyenine kadar bütün noktalarda incelemelerde bulunuyoruz. Bütün ekiplerimiz sahada ve gerekeni yapıyor. Gün boyunca toplamda 200'e yakın iş yerini denetleyeceğiz. En ince detayına kadar incelemeleri sürdüreceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Kartal'da fırın ve pastanelere bayram denetimi
Kartal'da fırın ve pastanelere bayram denetimi
Kartal'da fırın ve pastanelere bayram denetimi
Kartal'da fırın ve pastanelere bayram denetimi
Kartal'da fırın ve pastanelere bayram denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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