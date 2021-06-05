Kartal'da Dünya Çevre Günü'nde çocuklara bisiklet hediye edildi
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Kartal'da Dünya Çevre Günü'nde çocuklara bisiklet hediye edildi

İhlas Haber Ajansı / Yusuf Enes İnce - Haberler | Kültür Sanat

Kartal'da Dünya Çevre Günü'nde çocuklara bisiklet hediye edildi Kartal Belediyesi ve Lyons kulübünün katkılarıyla, dünya çevre gününde ihtiyaç sahibi çocuklara bisiklet hediye edildi.

Kartal'da Dünya Çevre Günü'nde çocuklara bisiklet hediye edildi

İSTANBUL - Kartal Belediyesi ve Lyons kulübünün katkılarıyla, dünya çevre gününde ihtiyaç sahibi çocuklara bisiklet hediye edildi.

Dünya çevre günü dolayısıyla Kartal Belediyesi ve Lyons kulübü çocuklara etkinlik düzenledi. Kartal Sanat sokağında çocuklarla buluşan Kartal Belediyesi ve Lyons kulübü yetkilileri, 8-12 yaş grubu ihtiyaç sahibi çocuklara sürpriz hediyeler verdi. 35 bisikletin verildiği törende çocuklar çevre gününü coşku ve heyecanla kutladı.

Aynı sokak üzerinde bulunan ve hasat sanat atölyesi işbirliğinde çevre temalı karikatür sergisi açıldı. Sergide doğanın, çevrenin koruması ve sahiplenilmesi amaçlanarak, çocukların beğenisine sunuldu.

Kartal'da Dünya Çevre Günü'nde çocuklara bisiklet hediye edildi
Kartal'da Dünya Çevre Günü'nde çocuklara bisiklet hediye edildi
Kartal'da Dünya Çevre Günü'nde çocuklara bisiklet hediye edildi
Kartal'da Dünya Çevre Günü'nde çocuklara bisiklet hediye edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yusuf Enes İnce

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