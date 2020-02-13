Kartal'da 'Çölyak ile Yaşam' semineri düzenlendi

13.02.2020 16:45 | Son Güncelleme: 13.02.2020 16:52

Kartal Belesiyesi, çölyak hastalığına dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla belediye çalışanlarına ve halka yönelik "Çölyak ile yaşam" semineri düzenledi. Programın sonunda katılımcılara glutensiz ürünler ikram edildi.



Kartal Belediyesi, dünyada yaklaşık 300 milyon, Türkiye'de ise yaklaşık 7 milyon kişinin etkilendiği nadir hastalıklara dikkat çekmek ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Çölyak ile yaşam " semineri düzenledi. Düzenlenen seminere, Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan, İstanbul Halk Ekmek A.Ş Yönetim Kurulu Başkan vekilli Özgen Nama, Kartal Belediyesi birim müdürleri, çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Kartal Belediyesi Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen programda Okan Üniversitesi Hastanesinden Diyetisyen Derya Fidan çölyak hastalığıyla ilgili katılımcılara bir sunum yaptı. Programın sonunda İstanbul Halk Ekmek A.Ş tarafından katılımcılara glutensiz ürünler ikram edildi.



Çölyak ile yaşamla ilgili düzenlenen seminerde Konuşan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tozkoparan, "Kartal Belediyesi, Okan Üniversitesi Hastanesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Halk ekmek A.Ş tarafından yapılan bir çalışma bu seminer bizim için güzel bir bilgilendirme oldu. İnsanların çölyak hastalığı hakkında bilgileri yok. Ben kendi şahsım adına bu seminerde çok bilgilendim. Bu konu üzerinde daha önce bana ziyaretler oldu ziyaretlerin bu kadar önemli bilgiler almamıştım. Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel önderliğinde Kartal'da Çölyak hastalığını yaşayan vatandaşlarımıza yönelik çalışmalarımız devam edecek." diye konuştu



Çölyak hastalarına desteklerinin devam edeceğini belirten İstanbul Halk Ekmek A.Ş yönetim kurulu başkan vekilli Özgen Nama, "Halk Ekmeğin bu programdaki rolü şudur, Çölyak Hastalığı ile mücadele eden bütün bireylerin arkasında hiçbir kar amacı gütmeden bir sosyal sorumluluk projesi olan halk ekmeğin hastalarımızın yanında yer aldığını belirtmek istedik. Bugün Kartal Belediyesi yapmış olduğu bu seminere bizde destek verdik. Bugün burada ürünlerimizi sergiledik. Çölyak hastaları ile buluştuk onların sorunlarını dinledik. Bizim ürünlerimiz üzerine isteklerini şikayetlerini dinledik" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA