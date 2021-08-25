Kartal'da anne ve kızın bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili detaylar ortaya çıktı

Kartal'da, anne ve kız kardeşi evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Kartal'da, anne ve kız kardeşi evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Gözaltına alınan güvenlik görevlisi Ahmet Özcan annesi ile kız kardeşini bıçaklayarak öldürdüğünü itiraf etti. Özcan'ın annesi ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürdükten iki gün sonra olay mahaline gelip bıçağı kız kardeşinin eline yerleştirdiği ve polise bulunduğu ihbarda, kız kardeşinin annesini öldürüp ardından intihar ettiğini söylediği öğrenildi.

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Kartal Atalar Mahallesi Keskin Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binada yaşandı. Evden gelen kötü kokular üzerine bina sakinleri polise ihbarda bulundu. Eve giren polis ekipleri anne Azime Özcan ve kızı Yasemin Özcan'ın cansız bedenleriyle karşılaştı. Kadınların cesetlerinde bıçak darbeleri olduğu ve bıçaklanma nedeniyle öldükleri tespit edildi.

Polis olayla ilgili yaptığı çalışmada, özel güvenlik görevlisi Ahmet Özcan'ın annesini ve kız kardeşini bıçaklayarak öldürdüğünü tespit etti. Özcan'ın cinayetleri işledikten iki gün sonra olay mahaline döndüğü ve olayda kullandığı bıçağı kız kardeşinin eline tutuşturduğu ve kız kardeşinin önce annesini sonra kendisini öldürdüğü süsü vermeye çalıştığı öğrenildi.

Polis ekipleri, tutarsız konuşmalarından şüphelendiği Özcan'ı ifadesi almak üzere polis merkezine götürdü. Burada yapılan sorgusunda Özcan, cinayeti itiraf etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı