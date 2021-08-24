Gece yarısı esrarengiz cinayetler! Anne ve kız evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
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Gece yarısı esrarengiz cinayetler! Anne ve kız evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul Kartal'da gece yarısı esrarengiz bir cinayet yaşandı. Komşuların evden kötü koku geldiğini ihbar etmesinin ardından olay yerine intikal eden polis ekipleri, anne ve kız cansız bedenini bıçaklanmış halde buldu.

Ramazan EĞRİ İstanbul DHA

Kartal'da, 5 katlı binanın 3'üncü katındaki daireden gelen kötü koku ihbarı üzerine girilen evde 2 kadın cesedi bulundu.

Cesetlerin bıçaklanarak öldürüldükleri anlaşılan anne ve kızına ait olduğu belirlendi.

Olay, saat 21.30 sıralarında Kartal Atalar Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 3'üncü katında meydana geldi. Daireden gelen kötü kokular üzerine bina sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, dairede anne Azime Özcan ve kızı Yasemin Özcan'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemelerde anne ve kızının bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin dairede yaptığı çalışmalar sürerken, Azime Özcan'ın güvenlik görevlisi olarak çalışan oğlu Ahmet Özcan gözaltına alınarak Kartal Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Ekipler Ahmet Özcan'ın otomobilinde uzun süre arama yaptı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Mahalle sakini Necip Dayıoğlu, Polislerden sonra biz de olayı öğrendik. İki gün önce öldüğünü söyledi, polisler. Başka bir bilgimiz yok dedi.

Gece yarısı esrarengiz cinayetler! Anne ve kız evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
Gece yarısı esrarengiz cinayetler! Anne ve kız evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
Gece yarısı esrarengiz cinayetler! Anne ve kız evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
Gece yarısı esrarengiz cinayetler! Anne ve kız evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu
Gece yarısı esrarengiz cinayetler! Anne ve kız evlerinde bıçaklanmış halde ölü bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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