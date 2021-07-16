Kartal'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi
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Kartal'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi

Kartal'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kartal'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi.

Kartal'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi. 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı direnirken hayatını kaybeden Kartallı Şehit Şükrü Bayrakçı'nın mezarı başında düzenlenen töreninin ardından Kartal Meydanı'nda da bir anma töreni gerçekleştirildi.

Kartal'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde düzenlenen ilk etkinlik, Kartallı Şehit Şükrü Bayrakçı'nın Kurfalı Mezarlığı'ndaki kabri başında yapıldı. Programa, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Oktay Aksu, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, siyasi parti temsilcileri ile şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Anmada töreninde şehit Şükrü Bayrakçı'nın ruhuna, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu.

"15 Temmuz gecesini tarih unutmayacak"

Kartal'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla gerçekleştirilen bir diğer program ise, ilçe meydanında düzenlenen anma programı oldu. Programa, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir'in yanı sıra; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i temsilen Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile tüm şehitler için saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma töreni, şehitlerin ruhuna dua okunmasıyla devam etti.

Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine yaptığı direnişin tarih boyunca unutulmayacağını kaydederek, Türk tarihinin 15 Temmuz gibi nice kahramanlık hikayeleri ile dolu olduğunu vurguladı. Programın sonunda ise, Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, 'Türkiye Geçilmez' temalı mektup ve resim yarışmasında dereceye giren Kartallı çocukları tebrik ederek, plaketlerini teslim etti.

Anma programının ardından Kartallı vatandaşlar sabahın ilk ışıklarına kadar ilçe meydanında demokrasi nöbeti tuttular. - İSTANBUL

Kartal'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi
Kartal'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi
Kartal'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi
Kartal'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi
Kartal'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programı düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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