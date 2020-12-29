Kartal Belediyesinden kadınlara anlamlı destek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kartal Belediyesinden kadınlara anlamlı destek

29.12.2020 11:38 | Son Güncelleme: 29.12.2020 11:42
Kartal Belediyesinden kadınlara anlamlı destek

Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde ikamet eden kadınların bir araya gelerek mahallenin muhtarı Soner Eker'in girişimi ile düzenledikleri el emeği pazarının açılışı gerçekleştirildi.

Kartal Uğur Mumcu Mahallesi'nde ikamet eden kadınların bir araya gelerek mahallenin muhtarı Soner Eker'in girişimi ile düzenledikleri el emeği pazarının açılışı gerçekleştirildi.

Kartal Belediyesinin de desteği ile Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nin bahçesinde açılan Uğur Mumcu Mahallesi Kadın El Emeği Pazarı'nın açılışına; Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, birim müdürleri ve mahalle muhtarlarının yanı sıra; sivil toplum temsilcileri ve mahalle sakinleri katıldı. Ev yemeklerinden takılara, seramik ürünlerden mayalı ekmeğe pek çok farklı ürünün bulunduğu pazar, 4 gün boyunca açık olacak.

Uğur Mumcu Mahallesi'nde ikamet eden 20 kadının hazırladıkları ürünler ve el emeği eserler ile katıldığı Uğur Mumcu Mahallesi Kadın El Emeği Pazarı'nın açılış kurdelesini; Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Oktay Aksu, Adem Uçar, Ali Apaydın, Bayram Ali Baştan, Cengiz Türkmen ve İmam Aydın'ın yanı sıra ve mahalle sakinleri birlikte kesti.

Açılışta kısa bir konuşma yapan Kartal Uğur Mumcu Mahallesi Muhtarı Soner Eker, kadınların pazarı, emek vererek oluşturduklarını belirterek destek veren herkese teşekkür etti.

Eker'in ardından söz alan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Oktay Aksu, 4 gün boyunca açık kalacak pazarda kadınların evlerinde yaptıkları ürünleri ve hediyelik eşyaları sergileyerek hem aile bütçelerine katkıda bulunacaklarını hem de sosyal bir etkinlik yapacaklarını söyledi.

Kartal Belediyesi'nin Soğanlık'ta yeni bir park açılışı yapacağını ve bu parkta 20 ahşap kulübenin olacağını belirten Başkan Yardımcısı Aksu, bu alanların da kadınların kullanımına açılacağını söyledi ve uygun olan diğer mahallelerde de bu projenin hayata geçirileceğini ifade etti.

Kadınların ekonomik ve sosyal hayatta daha fazla söz sahibi olması için çalışmalarına Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in öncülüğünde devam edeceklerini belirten Aksu "Biz de istiyoruz ki kadınlar evin dışına çıksın, üretime katkıda bulunsun. Kadın varsa özgürlük vardır. Kadın varsa dayanışma vardır, bağımsızlık vardır. Bunu önemsiyoruz" diyerek organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. - İSTANBUL

Kartal Belediyesinden kadınlara anlamlı destek
Kartal Belediyesinden kadınlara anlamlı destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Merve Dizdar Coşkun Sabah
Spor Arda Turan Okan Buruk Güven Yalçın Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Beşiktaş Sivasspor Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kartal Belediyesinden kadınlara anlamlı destek | Haberler Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 11:42:04. #1.15#
title