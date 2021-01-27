Son dakika haberi... Kartal Belediyesi'nden kahvehane esnafına erzak desteği
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Son dakika haberi... Kartal Belediyesi'nden kahvehane esnafına erzak desteği

27.01.2021 11:17 | Son Güncelleme: 27.01.2021 11:28
Son dakika haberi... Kartal Belediyesi'nden kahvehane esnafına erzak desteği

Son dakika gelişmesine göre Kartal Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan kahvehanelerin esnafına erzak desteğinde bulundu.

Kartal Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan kahvehanelerin esnafına erzak desteğinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki 20 mahallede bulunan esnafın, kolileri evlerine götürülerek teslim ediliyor.

Meclis üyelerinin de destek verdiği projede, içinde kuru gıda bulunan koliler, görevli zabıta tarafından esnafın adreslerine teslim edilmeye başlandı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki dağıtıma katılan Kartal Belediye Meclisi üyelerinden Yasin Ünder, mahallede bulunan kahvehane esnafını ziyaret etti.

Ünder, iş yerleri kapalı olduğu için zorluk çeken esnafa destek vermek üzere Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in talimatıyla böyle bir proje başlatıldığını, yeniden normalleşmenin başlayacağı zamana kadar bu tür desteklerin süreceğini belirtti.

İlçede ilk etapta Cumhuriyet, Hürriyet, Yakacık Çarşı ve Yakacık Yeni mahallelerinde başlayan erzak dağıtımı, ilerleyen günlerde diğer mahallelerdeki kahvehane sahiplerine de yapılacak.

Son dakika haberi... Kartal Belediyesi'nden kahvehane esnafına erzak desteği
Son dakika haberi... Kartal Belediyesi'nden kahvehane esnafına erzak desteği
Son dakika haberi... Kartal Belediyesi'nden kahvehane esnafına erzak desteği

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Tokgöz

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