Kartal Belediyesi'nde pandemi sonrası ilk meclis toplantısı yapıldı
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Kartal Belediyesi'nde pandemi sonrası ilk meclis toplantısı yapıldı

Kartal Belediye Meclisi, 2020 yılı Temmuz ayı ilk meclis toplantısını yaptı.

Kartal Belediyesi'nde pandemi sonrası ilk meclis toplantısı yapıldı
07.07.2020 09:46 | Son Güncelleme: 07.07.2020 09:50

Kartal Belediye Meclisi, 2020 yılı Temmuz ayı ilk meclis toplantısını yaptı. Meclis toplantısında Encümen Üyeliği ve Komisyon Üyelikleri için seçim yapıldı, gündem dahilinde maddeler görüşüldü.

Kartal Belediye Meclisi 8. Dönem 2. Toplantı Yılı Temmuz Ayı İlk Toplantısı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in başkanlığında Kartal Belediye Meclis Salonunda gerçekleşti. Gündemde yer alan maddeler tek tek görüşülerek komisyonlara havalesi yapıldı.

"Kaybettiğimiz komşularımıza Allah'tan rahmet diliyorum"

Açılış konuşmasında pandemi sürecinde yaşananlara değinen Başkan Gökhan Yüksel, "Öncelikle bütün meclis üyesi arkadaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Ülkece yaşadığımız bu büyük felaket, büyük sıkıntılar, pandemi sürecinin yoğunluğu, korona ile mücadele, her birimiz açısından sıkıntılı ve yoğun geçen bir süreçti. Bu süre zarfında korona ile ilgili kaybettiğimiz komşularımız oldu, tanıdıklarımız oldu, kaybettiğimiz arkadaşlarımız oldu. Her birine Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

"Komşu İletişim Merkezine 100 Bin civarı çağrı aldık"

Pandemi sürecinde Kartal Belediyesi'nin verdiği mücadeleye, hummalı çalışmalara değinen Başkan Gökhan Yüksel, "Pandemi sürecinde yoğun mücadelemiz oldu. Özellikle 6 Mart'ta korona ile ilgili ilk toplantımızı yaptık. Akabinde 10 Mart'ta okul ilaçlamalarına başlamıştık ve yoğun bir şekilde hem okullar, hem ibadethaneler hem de kamu kurumlarında korona ile mücadele çalışmaları yaparken, sürecin bir anda ne kadar hızlandığını hep beraber gördük. Çok fazla tedbirler, çok fazla önlemler, çok fazla hizmetler yaptık bu süreçte. Bu süreci yönetebilmek için de Komşu İletişim Merkezi'ni devreye soktuk. 10 Mart'tan Mayıs'ın sonuna kadar Komşu İletişim Merkezi'ne 100 bin civarı çağrı geldi. Komşularımıza bu şekilde ulaşmaya çalıştık. Halen de bu süreç devam ediyor. Bugün bu süreci atlattık sayılmaz. Önlem almaya çalışıyoruz, her birimizde maskeler var. Bakanlığımızın tarif ettiği süreçleri ciddiye alıyoruz. Bilim Kurulu'nun kararlarını önümüze koyup uygulamaya gayret gösteriyoruz. Belediyemizin iş sağlığı güvenliği birimi var. Onların bize tarif ettiği şekilde süreci yönetmeye çalıştık. Tabii çok arkadaşımız yaşından dolayı, rahatsızlığından dolayı işe gelemediler. İzinli sayıldılar ve bu süreci en az yarı kadroyla üçte bir kadroyla yönetmeye ve yürütmeye çalıştık. Ben bu süreçte görev alan bütün çalışma arkadaşlarıma, personelime, bütün kadroma ve bu süreci yönetmede bize katkı sunan bütün kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına ve meslek odalarına teşekkür ediyorum" dedi.

"Madımak da bizim acımız, başbağlar da!"

Bulunduğumuz ay hüzünlü bir ay. Temmuz ayına değinmekte fayda var. 2 Temmuz'da maalesef acı ile karşılaştık hepimiz yandık, yakıldık. 5 Temmuz'da da vurulduk. Arkadaşlar 2 Temmuz'da Sivas'ta nasıl yandıysak 5 Temmuz Erzincan Başbağlar'da da vurularak aynı acıyı toplum olarak yaşadık. Yine bu acılar peşimizi bırakmadı. Dünyanın da peşini bırakmadı. 11 Temmuz'da yine Srebrenitsa katliamı yaşandı. Dünyanın gözü önünde yaşanan hadise akıllardan çıkacak gibi değil. Yine devamında 15 Temmuz hain darbe girişimi ile de en kötü günlerden birini de gördük. Orada da birçok insanımız can verdi. Kısacası Temmuz ayı hüzünlü bir ay" şeklinde konuştu.

Encümen üyeleri belli oldu

Kartal Belediye Meclisi'nde gerçekleştirilen Encümen Üyeliği seçiminde Hayri Doğruyol, Özlem Bulut ve İlker Bakioğlu bir seçim dönemi için Encümen Üyesi seçildiler. Ardından komisyon üyeliği seçimlerine geçildi.

İmar Komisyonu, Plan Bütçe Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Tarife Komisyonu, Çevre Komisyonu, Sağlık Komisyonu, Gençlik ve Spor Komisyonu, Fiziksel ve Zihinsel Engelliler Komisyonu, Afet ve Deprem Komisyonu, Eğitim Komisyonu, Ulaşım ve Trafik Komisyonu, Kültür ve Sanat Komisyonu, AB ve Dış İlişkiler Komisyonu, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu için de üye seçimleri yapıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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