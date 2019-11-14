Kartal Belediyesi, "En Yeşil Belediye Karnesi"nde İstanbul birincisi

14.11.2019 13:33 | Son Güncelleme: 14.11.2019 13:38

Yeşil Gelecek Derneği, İstanbul'un 37 ilçe belediyesinin çevre ve iklim alanında 10 başlıkta mevcut durumunu masaya yatırdığı 'Yeşil Belediye Karnesi' raporunu yayınladı. Rapora göre Kartal Belediyesi, İstanbul ilçeleri arasında en yüksek puanı alarak, çevre konusundaki öncülüğünü bir kez daha gösterdi.



Yeşil Gelecek Derneği ve Heinrich Böll Stiftung Türkiye Temsilciliği'nin desteğiyle oluşturulan Yeşil Belediye Karnesi projesinin lansman toplantısı, 1 Kasım Cuma günü Beyoğlu Cezayir Toplantı Salonu'nda gerçekleşti. Yeşil Belediye Karnesi'nin gösterge setinin ve analiz sonuçlarının paylaşıldığı toplantıya Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, ilçe belediyeleri, kent konseyleri, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.



Bir sene boyunca İstanbul ilçelerinin çevre ve iklim konularına olan yaklaşımları mercek altına alındı



Bir sene boyunca çevre ve iklim konularına olan yaklaşımlarına göre İstanbul'un 37 ilçesini değerlendirmeye tabi tutan dernek; çevre yönetimi, enerji, ulaşım, iklim krizi etki azaltım ve uyum, hava, su, atık, arazi kullanımı, gürültü-görüntü-elektromanyetik-ışık ve biyoçeşitlilik olmak üzere 10 başlıkta, 249 sorudan oluşan bir gösterge setini merkezine aldı. Yerel yönetimlerin; stratejik planlarının, performans programlarının, faaliyet raporlarının ve projelerinin de mercek altına alındığı raporda Kartal Belediyesi, "Yeşil Belediye İlkelerine" en uygun belediye seçildi.



Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Bu başarının elde edilmesinde en büyük rol; Kartal Belediyesi ailesi olarak içinde yaşadığımız kente ve doğasına saygı duymamız ve komşularımızın çevre konusundaki farkındalığıdır" diyerek çevre konusundaki seminer, kampanya ve projelerine daha yüksek bir ivme ile devam edeceklerini söyledi.



Kartal Belediyesine tebrik ziyareti



Yeşil Belediye Karnesi projesinin lansman toplantısının ardından Yeşil Gelecek Derneği Başkanı Burcu Genç, Yönetim Kurulu üyeleri Emine Tarhan, Yasemin Kipkurt ve gönüllü Zeynep Aslan, Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne tebrik ziyareti gerçekleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Dr. Dilek Kars, ziyarete gelen ekibe Kartal Belediyesinin; atıkların kaynağında ayrıştırılarak toplanması ve geri kazanımı, geri dönüşüm kampanyaları, çevre bilincini geliştirmeye yönelik faaliyetleri, en temiz şehir yarışması, elektrikli ve elektronik atık kahramanları ödülü, katı atık karakterizasyonu çalışması, düşük karbon kahramanları ödülü, enerji tasarrufu bilincini arttırma çalışmaları, emisyon azaltma çalışmaları, MAREM ve CIRC-PACK gibi ödüllü proje, kampanya ve çalışmaları bu kez yerinde tanıttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA