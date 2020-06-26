Kartal Belediyesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği çalıştaya katıldı
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Kartal Belediyesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği çalıştaya katıldı

Kartal Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'İstanbul'dan Türkiye'ye Tek Yön İktidar Çalıştayı'na katıldı.

Kartal Belediyesi, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği çalıştaya katıldı
26.06.2020 15:20 | Son Güncelleme: 26.06.2020 15:24

Kartal Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 'İstanbul'dan Türkiye'ye Tek Yön İktidar Çalıştayı'na katıldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilen çalıştay, Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı, 31 Mart 2019'da gerçekleşen mahalli seçimlerin üzerinden geçen bir yılı aşkın süre çerçevesinde Büyükşehir ve İlçe Belediyelerince ortaya koyulan başarılı çalışmaları sürdürülebilir kılmak, İstanbul İlçe Belediyeleri ve İstanbul ilçe örgütleri arasındaki bağları güçlendirmek ve eşgüdümü sağlamak amacıyla CHP İl Yöneticileri, İlçe Başkanları ve 14 ilçe Belediye Başkanının katılımıyla "İstanbul'dan Türkiye'ye Tek Yön İktidar " Çalıştayı düzenledi.

İstanbul ilçe belediyeleri ile ilçe parti örgütleri arasındaki uyumu güçlendirmek, belediyelerin güçlü ve zayıf yanlarını belirlemek amacıyla yapılan çalıştaya; Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcıları, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 39 İlçe Başkanı ve 14 İlçe Belediye başkanı katıldı. Çalıştayda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'i, Başkan Vekili Mustafa Oktay Aksu temsil etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından açılış konuşması, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından yapıldı. Dayanışma ve birlikte hareket etmenin öneminden bahseden Kaftancıoğlu'ndan sonra kürsüye çıkan ikinci isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu. Salonda kendisini dinleyen belediye başkanları ve ilçe başkanlarına seslenen İmamoğlu, Beylikdüzü ile başlayıp İBB Başkanlığına kadar uzanan süreçte, yaşadığı deneyimleri aktardı.

Çalıştayın ikinci bölümünde yuvarlak masa grup çalışmaları gerçekleştirildi. İkişerli ve üçerli gruplar halinde bir araya gelen ilçe ve belediye başkanları geçtiğimiz dönemin artılarını ve eksilerini masaya yatırdılar. 12. masada bir araya gelen CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Kartal Belediyesi Başkanvekili Mustafa Oktay Aksu, CHP Tuzla İlçe Başkanı Eren Ali Bingöl ve CHP Sultanbeyli İlçe Başkanı Hayati Bozkaya, ilçelerinin durumlarını değerlendirdiler. Moderatörler eşliğinde gerçekleştirilen grup çalışmalarının sonunda katılımcılar dijital bir ankete katıldılar. Anket verileri kısa bir sürede değerlendirilerek 'Kardeş İlçe Modeli' ile yapılabilecekler tartışıldı.

Kemal Kılıçdaroğlu: "Yeter ki Samimi Olalım ve Bunu Hissettirelim"

Çalıştayın kapanış konuşması, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gerçekleştirildi. Kılıçdaroğlu, salondaki belediye ve ilçe başkanlarına seslenirken " Bütün mesele samimiyetimizi, doğruluğumuzu, dürüstlüğümüzü karşıdaki insana hissettireceğiz. O zaman her şey çözülür, her şey olur. Yani çözülmeyecek hiçbir sorun yoktur. Her insanla oturup rahatlıkla konuşabiliriz ve tartışabiliriz, yeter ki samimi olalım ve samimiyetimizi karşımızdaki kişiye hissettirmiş olalım. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum, sağ olun var olun." diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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