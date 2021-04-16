Karslı kadınlar Kafkas halısı dokumacılığını unutturmayacak

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Kars Belediyesi, Kafkas halısının yok olmaması için bu alanda dokuma kursu açtı.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Kars Belediyesi, Kafkas halısının yok olmaması için bu alanda dokuma kursu açtı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde açılan halı dokuma kursuna katılan 18 kursiyer, unutulmaya yüz tutmuş Kafkas halısını yeniden dokumaya başladı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, halı dokuma kursunu ziyaretinde yaptığı açıklamada, halı dokuma kursunda kursiyerlerin unutulmaya yüz tutmuş halıları da işlediğini söyledi.

Kurs açmaya devam edeceklerini ifade eden Öksüz, şunları belirtti:

"Halı dokuma kursunda, 18 kursiyerimiz özellikle Kafkas halısını canlandırmaya çalışıyor. Amacımız bu kültürel zenginliğimiz unutulmadan gelecek nesillere aktarmak. Burada kadınlarımız ele emeği göz nuru eserler meydana getiriyorlar. Kafkas halısı bizim geleneksel, kültürel değerlerimizden birisi. Bunun yok olmasını, unutulmasını istemiyoruz. Kursiyerlerimiz burada inşallah halıcılığı, halı dokumayı daha da geliştirecekler. Burada kendinden sonra gelenlere aktaracaklar ve biz bu sanatı, kültürel zenginliği korumuş ve geliştirmiş olacağız."

Ziyarette halı dokuyan kadınlarla da sohbet eden Öksüz, daha sonra belediye bünyesinde faaliyet gösteren diğer kursları da gezdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik