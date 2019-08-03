Karşıyakalılar temizlik seferberliğinde!

Büyükşehir Belediyesi ve Karşıyaka Belediyesi ekiplerinin Mavişehir bölgesinde yaptığı temizlik çalışmalarına, her yaştan çevre gönüllüleri de büyük destek verdi.

EL ELE TEMİZLİK

Bu sabah Mavişehir'deki Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu karşısından başlatılan temizlik seferberliğine; Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Katı Atıklar Dairesi Katı Atıklar Şube Müdürü Aylin Eroğlu, Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Selman Boyacıoğlu ve Genel Sekreter Sema İzgür, Atatürkçü Düşünce Derneği Karşıyaka Şube Başkanı Tuna Arslan ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, meclis üyeleri, bürokratlar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Çalışma kapsamında gönüllüler civardaki sokaklarda ve sahil bölgesinde çöpleri toplarken, ekipler tarafından da cadde, sokak ve kaldırımlar süpürüldü, yollar yıkandı.

DAHA MEDENİ BİR YAŞAM

Tüm katılımcılara teşekkür eden Başkan Tugay "İçinde yaşarken gurur duyduğumuz, yerlerde çöpler görmediğimiz, daha temiz bir kent ve daha medeni bir yaşam istiyoruz. Bu amaçla bir bilinç oluşturmaya çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımızın önderliğinde başlayan bu kampanya her cumartesi devam edecek. Aynı saatlerde değişik noktalarda temizlik çalışması yapılacak. Sizler gibi duyarlı, medeni, çağdaş düşünceli ve ülkesini seven insanlar oldukça bu ülke iyiye gidecek. Buna çok inanıyoruz. Hepinize geldiğiniz ve bu kampanyaya destek verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum" dedi.

32 PERSONEL, 13 ARAÇ

Büyükşehir Belediyesi'nden 16 kişilik ekip; 4 adet vakumlu yol süpürme aracı, 1 adet van tipi afiş sökme yol yıkama aracı ve 18 tonluk su tankeri ile çalışmalara katıldı. Karşıyaka Belediyesi de 16 kişilik ekip; 2 vakumlu yol süpürme aracı, 1 adet van tipi afiş sökme yol yıkama aracı, 1 adet 15 tonluk su tankeri ve 3 adet elle kumandalı elektrikli vakumlu yol süpürme aracı ile seferberlikte görev aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde, hem kenti temizlemek hem de farkındalık yaratmak amacıyla başlatılan kampanya, her hafta Karşıyaka'nın başka bir mahallesinde devam edecek.

Kaynak: Bültenler