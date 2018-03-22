Karşıyakalı Gençler, Çanakkale Ruhunu Yaşadı

Karşıyaka Belediyesi ve Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Çanakkale Zaferi'nin 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Karşıyaka'daki okullardan belirlenen 110 öğrenciyi büyük destanın yazıldığı topraklara götürdü. Savaş alanlarını gezerek vatan uğruna can veren şehitlerin kahramanlık hikayelerini dinleyen öğrenciler, duygu dolu anlar yaşadı.

Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü olan 18 Mart etkinlikleri kapsamında her yıl öğrenciler için Çanakkale gezisi düzenleyen Karşıyaka Belediyesi bu yıl da geleneği bozmadı. Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleşen geziye, Karşıyaka'daki okullardan belirlenen 110 öğrenci katıldı.

İki günlük gezi kapsamında; Çanakkale Şehitler Abidesi ile şehitlikler, tabyalar ve anıtlar ziyaret edildi. Tarihe tanıklık eden Karşıyakalı gençler, ziyaretleri boyunca büyük zaferin öyküsünü de büyük heyecanla dinledi. Öğrenciler, bol bol hatıra fotoğrafları çektirerek duygu dolu anları ölümsüzleştirdi. Öğrencilere Nutuk ve Yazar Hüseyin Yurttaş'ın Çanakkale ve Liderimiz Atatürk kitapları dağıtıldı.

"Minnetle anıyoruz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Gezide emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Büyük zaferin yazıldığı topraklara öğrencilerimizi gönderdiğimiz için son derece mutluyuz. Ülkemizin bağımsızlığı için canlarını veren şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz" dedi. - İZMİR