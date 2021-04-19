Karşıyaka ve Yaşam Söyleşileri Pınar Ayhan'ı ağırlıyor
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Karşıyaka ve Yaşam Söyleşileri Pınar Ayhan'ı ağırlıyor

Karşıyaka ve Yaşam Söyleşileri Pınar Ayhan'ı ağırlıyor
Bültenler - Haberler | Güncel

Karşıyaka Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayımlanan "Karşıyaka ve Yaşam Söyleşileri" programının bu haftaki konuğu Sanatçı Pınar Ayhan olacak.

Haluk Işık'ın yönlendiriciliğinde 'Köy Enstitülerimize Selam Olsun!' başlığıyla gerçekleştirilecek olan program, bugün (19 Nisan Pazartesi) günü saat 16.00'da başlayacak.

PINAR AYHAN KİMDİR?

Pınar Ayhan, 1972'de Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde doğdu. Ankara Özel Yükseliş Lisesi ve Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünü bitirdi. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Halkla İlişkiler alanında master dersleri aldı.

Üniversite yıllarında orkestra solistliği ile profesyonel müzisyenliğe başlayan Pınar Ayhan, 1994 ve 1995 yıllarında TRT'de çeşitli programlarda solist olarak yer aldı. Aynı zamanda TRT Çok Sesli Gençlik Korosu'nda alto olarak koristlik yaptı.

2000 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Grup S.O.S. eşliğinde, "Yorgunum Anla" adlı şarkıyla Türkiye birinciliğini kazandı.

Sanatçı, ilk kez yarı Türkçe, yarı İngilizce olarak seslendirilen bu şarkıyla 45. Eurovision Şarkı Yarışmasında ülkemizi Stockholm'de başarıyla temsil etti

Pınar Ayhan, müzik kariyerinin yanı sıra, 2002-2003 yıllarında TRT'de çeşitli programların sunuculuğunu üstlendi.

2008 yılında, eşi Dr. Sühan Ayhan ile birlikte, meme kanserinde erken tanının önemini vurgulamak amacıyla, tamamı meme kanseri hastalarından oluşan "Farkındalık Korosu'nu kurarak sosyal sorumluluk alanında da çalışmalar yapmaya başladı.

"Duyuyor musun?" ve ''İkimiz İçin'' adlı iki müzik albümüne sahip olmanın yanı sıra Burak Kaya'nın "Cango'ya Türküler" albümünde, caz yorumuyla icra edilen türkülere sesini verdi.

2014-2016 arasında internette YouTube üzerinden canlı yayınlanan "Misafir Şarkılar" projesini gerçekleştirdi.

2016 yılında "Orada Duruverseydi Zaman" adlı müzikal belgesel projesini hayata geçirdi. Türkiye Cumhuriyeti'nin önemli şahsiyetlerinin satır aralarında kalmış gerçek hikayelerini, her hikâyenin içinden taşan ezgilerle bezeyerek tiyatro sahnelerinde seyirciyle buluşturdu.

2017 yılında bu projenin devamı niteliğinde olan bir yıl sonra Atatürk'ün hayatından az bilinen kesitleri anlatan "Kemâl" adlı müzikal belgesel sahne aldı. Sanatçının, sadece sanatıyla değil sosyal sorumluluk projeleriyle de topluma yol göstermesi gerektiğine inanan Pınar Ayhan ZİÇEV'in Genel Kurul üyesi, Tohumluk Vakfı'nın kurucusu ve Yönetim Kurulu başkanıdır.

"Atatürk'ün Sergi Vapuru" adlı kitabı yayına hazırlayan sanatçı okuma-araştırma ve yazma çalışmalarına aralıksız olarak devam etmektedir.

Annesinin hatıralarından oluşan kitabının araştırma ve yazma çalışmalarına aralıksız olarak devam etmektedir.

Dinle Çocuk adlı yeni müzikal gösterisini de 2021 yılı içerisinde sahnelere taşımayı planlamaktadır.

Kaynak: Bültenler

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