Karşıyaka-Silivrispor Notları

TARAFTAR DESTEK VERDİ



KARŞIYAKA, 2'nci Lig Beyaz Grup'ta bu sezonki ilk iç saha maçına büyük bir taraftar desteğiyle çıktı. Atatürk Stadı'na akın eden yeşil kırmızılı taraftarlar, takımlarına 90 dakika boyunca tezahüratlarla itici güç olmaya çalıştı.



DOSTLUK TABLOSU



Maç için İstanbul'dan İzmir'e gelen Silivrispor taraftarları da Karşıyaka Taraftarlar Derneği'ni ziyaret ederek dostluk tablosu sergiledi.



ŞOK SAKATLIK



Hücum hattının önemli isimlerinden Can Erdem'in sakat, Ali Say'ın cezalı olduğu Karşıyaka, maç sabahı santrfor Hakan Kuş'un da sakatlanmasının şokunu yaşadı. Son antrenmanda kafa topuna çıkan genç futbolcu, sabah uyanınca boynunda yoğun ağrı hissedince kadrodan çıkartıldı. İlk 11'de oynaması beklenen Hakan'a 5 gün istirahat verildiği öğrenildi. Hakan'ın yerine 11'de kadrodaki üçüncü santrfor olan Bartu oynadı.



3 DEĞİŞİKLİK



Karşıyaka teknik direktörü Atilla Güneş, Sakaryaspor'la deplasmanda oynanan sezonun ilk maçının 11'inden 2'si zorunlu 3 değişiklik yaptı. Anıl, cezalı Ali Say ve sakatlanan Hakan'ın yerine Cenk, Bartu ile sakatlığı geçen Tayfun oynadı. Atilla Güneş, sahaya geçen sezon olduğu gibi idareci olarak çıktı. Silivrispor kadrosunda Serdar Eylik ve İbrahim Kaş, eski takımlarına karşı görev yaptı.



ALKIŞ ALDI



Silivrispor'un sahaya, "Cumhuriyetimizin kalesi İzmirimiz'in kurtuluş yıl dönümü kutlu olsun" pankartıyla çıkması tribünlerden alkış aldı.



ÇÖZÜM BULUNDU



Sakaryaspor'la oynanan sezonun ilk maçına formasının sırtında Futbol Şube Başkanı Şevket Pehlivan'ın şirketi HB Pehlivanoğlu İnşaat'ın reklamıyla çıkınca takıma forma göğüs reklamı veren Folkart Yapı'yla kriz yaşayan Karşıyaka, ikinci maçta soruna kendince çözüm buldu. Folkart'ın kulüple yaptığı reklam sözleşmesinde yazan, "2017-18 sezonunda takım formasında başka bir inşaat firmasının reklamı yer alamaz" maddesini hatırlatarak uyardığı Karşıyaka, Silivrispor maçında formanın sırtındaki HB Pehlivanoğlu İnşaat yazısının İnşaat kelimesini kapattı. Yeşil kırmızılı ekip, formasının göğsünde Folkart, sırtında ise HB Pehlivanoğlu yazısını taşıdı.



BİRLİKTE İZLEDİLER



Yeşil kırmızılılarda Başkan Mutlu Altuğ ve Sakaryaspor deplasmanına gidemeyen Futbol Şube Başkanı Şevket Pehlivan, maçı protokolün ön sırasında birlikte izledi. Futbol şube danışmanı olarak kulüpte göreve başlayan eski hakemlerden Mutlu Çelik de protokol tribünündeki yerini aldı.



CENK GÖLÜNE TARAFTARLARIYLA SEVİNDİ



Sezon başında ayrıldığı Karşıyaka'ya ligin başlamasına 1 gün kala dönen stoper Cenk, Silivrispor karşısında bu sezon ilk kez 11'de görev yaparak takımını öne geçiren golü attı. Cenk sevincini taraftarla paylaştı. - İzmir