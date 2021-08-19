Karşıyaka Protokolü Cem Vakfı yöneticileri ile iftarda buluştu
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Karşıyaka Protokolü Cem Vakfı yöneticileri ile iftarda buluştu

Karşıyaka Protokolü Cem Vakfı yöneticileri ile iftarda buluştu
Bültenler - Haberler | Güncel

Karşıyaka Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü, Muharrem Ayı ve 18 Ağustos'taki Aşure Günü dolayısıyla Muharrem Ayı İftar programı düzenledi.

Deniz Park restoranda düzenlenen iftar programı öncesinde bir konuşma yapan Müftü İsa Gürler, Hz. Hüseyin'in 70 arkadaşıyla birlikte Kerbelâ'da şehit edilmesi Ehli Beyt'i seven bütün müminleri derinde yaraladığını belirterek şöyle konuştu. "İslam dünyasına şöyle bir baktığımızda en çok Ahmet, Mehmet, Mustafa, Ali, Hasan, Hüseyin, Fatma isimlerine Anadolu'da rastlanmaktadır. Milletimiz çocuklarına bu isimlerini vererek Ehli Beyt sevgisini yaşatmışlar. Bunun sebebi Hz. Peygamber ve Ehli Beyt sevgisinin milletimizin ortak paydası olmasıdır. 680 yılında Aşure Gününde Peygamberimizin torunu Hz. Hüseyin'in 70 arkadaşıyla birlikte dünyevi ihtiraslar uğruna Kerbelâ'da şehit edilmesi Ehli Beyt'i seven bütün müminleri derinde yaralamış, asırlar geçse de göz yaşları asla dinmemiştir. Hz. Hüseyin sonsuza dek müminlerin gönlünde taht kurmuş, ona bu zulmü reva görenler ise insanların ortak vicdanlarında ebediyen mahkûm olmuşlardır. Hz.Hüseyin ve diğer Kerbela Şehitlerini, vatanımız için can vermiş tüm şehitlerimizi, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle anarken, diliyor ve dua ediyoruz ki dünyamızda yeni Kerbelâlar yaşanmasın, terör ve şiddet son bulsun. Atatürk'ün dediği gibi yurtta barış, dünyada barış olsun. Aşure Günü kardeşliğin pekişmesine, insanlığın huzur ve barışına vesile olsun."

Müftü Gürler'in konuşmasının ardından Cem Vakfı Dedesi Hayati Dede Gülbenk okudu ve dua yaptı. Programa Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, Belediye Başkanı Cemil Tugay, Cem Vakfı İzmir İl Başkanı Hüseyin Aldoğan, Karşıyaka Müftüsü İsa Gürler, yöneticileri, Hayati Dede, İzmir STK'lar Birliği platformu yöneticisi Özgür Mihyaz, STK Birliğinden İbrahim Kılıç, Karşıyaka'daki resmi kurum ve Cem Vakfı yöneticileri ile muhtarlar katıldı.

İftarda sebze çorbası, taze fasulye, pilav ve aşure ikram edildi.

Kaynak: Bültenler

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