Karşıyaka, Nazım Hikmet'i Tolga Çandar'la selamlıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karşıyaka, Nazım Hikmet'i Tolga Çandar'la selamlıyor

Küresel salgın nedeniyle, "Ayın Konuğu" etkinliklerini "Korona Günlükleri" adlı canlı yayın etkinlikleriyle sürdüren Karşıyaka Belediyesi, ölümünün 57. yılında Nazım Hikmet'i özel bir programla anacak.

Karşıyaka, Nazım Hikmet'i Tolga Çandar'la selamlıyor
03.06.2020 09:38 | Son Güncelleme: 03.06.2020 09:41

Tolga Çandar'ın konuk olacağı etkinlik,Büyük Şairin öldüğü gün olan 3 Haziran'da, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

Haluk Işık'ın sunacağı ve Suat Taşer Sanat Merkezi'nden yeryüzüne seslenecek olan "Korona Günlükleri"nin yeni sayfasında, Nazım Hikmet'in yaşamı ve sanatı işlenirken, yılların sanatçısı ve eski bir milletvekili olarak Tolga Çandar, yaşadığımız günlere dair değerlendirmelerini çalışmalarından örnekler eşliğinde anlatacak. Etkinlik 3 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 16.00'dan itibaren, belediyenin sosyal medya hesaplarından ve resmi sayfasından naklen ve canlı olarak izlenecek.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, etkinlikle ilgili olarak şunları belirtti: "Hasretin, sevdanın ve Türkçenin büyük şairi Nazım Hikmet'i, çok özel bir programla selamlayacağız. Her zaman memleketinden ve gelecek güzel günlere dair umuttan söz eden, bu duruşunu ölümsüz yapıtlarla kanıtlayan Nazım Hikmet'i, ülkemiz sanatın önemli adlarından Sayın Tolga Çandar'ın sözü ve sazı ile anacağız. Başladığı günden bu yana, seçkin konuklarıyla her sayfası büyük ilgi gören etkinliğimizin, yine izleyici rekoru kırmasını bekliyoruz. Bu zor günlerde, hemşerilerimize ve yeryüzünün her yerinden bizi izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak olmanın heyecanı içindeyiz. Herkesi paylaşmaya davet ediyorum."

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

Haberler

Bilim insanları koronavirüs salgınını 'yavaşlatan' asıl sebebi buldu Haber
Bilim insanları koronavirüs salgınını "yavaşlatan" asıl sebebi buldu
Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı Haber
Barış Çakan'ın öldürüldüğü kavganın detayları, zanlıların ifadesiyle ortaya çıktı
Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı Haber
Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich, İsrail'in en pahalı villasını satın aldı
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor Haber
Ev almak isteyen vatandaşa bir müjde de özel bankalardan! 2 yıl ödemesiz kredi geliyor
Çocuklar yemek yediği sırada evin salonunun tavanı çöktü: 2 yaralı Haber
Çocuklar yemek yediği sırada evin salonunun tavanı çöktü: 2 yaralı
'15 Haziran'da rahatlama bekliyorum' diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi Haber
"15 Haziran'da rahatlama bekliyorum" diyen Kara, koronavirüsün bitişi için de şartlı tarih verdi
Soylu, 'Kürtçe müzik dinledi diye öldürüldü' provokasyonuna karşı 3 noktanın altını çizdi
Soylu, "Kürtçe müzik dinledi diye öldürüldü" provokasyonuna karşı 3 noktanın altını çizdi
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Koronavirüs günlerinde kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif
Son gelen görüntüler korkunç! İstanbul Boğazı maske ve eldiven doldu
Son gelen görüntüler korkunç! İstanbul Boğazı maske ve eldiven doldu
Şehit polis memuru Fethi Sekin'in isminin verildiği feribot İzmir'de denize indirildi
Şehit polis memuru Fethi Sekin'in isminin verildiği feribot İzmir'de denize indirildi
Altınordu, Ravil Tagir ve Burak İnce'yi Avrupa kulüplerine satacak
Altınordu, Ravil Tagir ve Burak İnce'yi Avrupa kulüplerine satacak
Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldırdığı iddia edilen CHP'li Eren Yıldırım tahliye edildi
Adana'da Vefa Destek Grubu'na saldırdığı iddia edilen CHP'li Eren Yıldırım tahliye edildi
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı
Arnavutköy'de semt pazarını su bastı
Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor
Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı konusunda ortak klinik çalışmalara başlıyor
Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti
Meclis'te 48 gün sonra maskeli oturum! CHP'li vekillerin farklılığı dikkat çekti
Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü
Sağanak yağış sonrası İstanbul'un bazı caddeleri dereye döndü
Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi
Vakıfbank, eski voleybolcusu Neslihan Demir'i genel menajerlik görevine getirdi
79 barodan AK Parti'ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız
79 barodan AK Parti'ye çağrı: Teklifinizi geri çekin, müzakereye hazırız
Ahmet Nur Çebi'den Arda Turan iddialarına yanıt: Özümüze dönüyoruz, manasız transferler geçmişte kaldı
Ahmet Nur Çebi'den Arda Turan iddialarına yanıt: Özümüze dönüyoruz, manasız transferler geçmişte kaldı
Normalleşme sürecinde virüsün bulaşma ihtimalinin en fazla olduğu yerler; kapı kolları ve asansörler
Normalleşme sürecinde virüsün bulaşma ihtimalinin en fazla olduğu yerler; kapı kolları ve asansörler
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular 'Kayyum kayyum' sloganları attı
Kars'ta ihale gerginliği! Belediye önünde toplanan dolmuşçular "Kayyum kayyum" sloganları attı
Ehliyetsiz sürücü arkasına 'Hatalıyım sıkıyorsa ara' yazdığı motosikletiyle kaza yaptı
Ehliyetsiz sürücü arkasına "Hatalıyım sıkıyorsa ara" yazdığı motosikletiyle kaza yaptı
Çalıntı ihbarı yaptığı aracını geri aldığını polislere bildirmeyen sürücü, polisleri harekete geçirdi
Çalıntı ihbarı yaptığı aracını geri aldığını polislere bildirmeyen sürücü, polisleri harekete geçirdi
Listeye iki kent daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 38'e yükseldi
Listeye iki kent daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 38'e yükseldi
Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan baba boğuldu
Oğlunu kurtarmak için sulama kanalına atlayan baba boğuldu
ABD'deki isyan ateşi büyüyor! Göstericiler, polis memurunu öldürdü
ABD'deki isyan ateşi büyüyor! Göstericiler, polis memurunu öldürdü
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Taşıt kredisi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte %0,49 - %0,69 faiz oranlarının geçerli olacağı markalar
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
Kapatılan Ulusal Parti'nin lideri Semih Tufan Gülaltay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı
Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı
Kadınların etek altı fotoğraflarını çekip, Rus sitesinde yayınlayan sapık yakalandı
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir
ABD'de giderek ülkeye yayılan eylemler, ikinci korona dalgasını tetikleyebilir
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin İrem Derici Şeyma Subaşı Haldun Dormen Seren Serengil
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Cristiano Ronaldo Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Kadın Haziran Beşiktaş
Şu an buradasınız: Karşıyaka, Nazım Hikmet'i Tolga Çandar'la selamlıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.6.2020 09:41:56. #1.15#
title