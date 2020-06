Karşıyaka, Nazım Hikmet'i Tolga Çandar'la selamlıyor Küresel salgın nedeniyle, "Ayın Konuğu" etkinliklerini "Korona Günlükleri" adlı canlı yayın etkinlikleriyle sürdüren Karşıyaka Belediyesi, ölümünün 57. yılında Nazım Hikmet'i özel bir programla anacak.

Tolga Çandar'ın konuk olacağı etkinlik,Büyük Şairin öldüğü gün olan 3 Haziran'da, belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

Haluk Işık'ın sunacağı ve Suat Taşer Sanat Merkezi'nden yeryüzüne seslenecek olan "Korona Günlükleri"nin yeni sayfasında, Nazım Hikmet'in yaşamı ve sanatı işlenirken, yılların sanatçısı ve eski bir milletvekili olarak Tolga Çandar, yaşadığımız günlere dair değerlendirmelerini çalışmalarından örnekler eşliğinde anlatacak. Etkinlik 3 Haziran 2020 Çarşamba günü saat 16.00'dan itibaren, belediyenin sosyal medya hesaplarından ve resmi sayfasından naklen ve canlı olarak izlenecek.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, etkinlikle ilgili olarak şunları belirtti: "Hasretin, sevdanın ve Türkçenin büyük şairi Nazım Hikmet'i, çok özel bir programla selamlayacağız. Her zaman memleketinden ve gelecek güzel günlere dair umuttan söz eden, bu duruşunu ölümsüz yapıtlarla kanıtlayan Nazım Hikmet'i, ülkemiz sanatın önemli adlarından Sayın Tolga Çandar'ın sözü ve sazı ile anacağız. Başladığı günden bu yana, seçkin konuklarıyla her sayfası büyük ilgi gören etkinliğimizin, yine izleyici rekoru kırmasını bekliyoruz. Bu zor günlerde, hemşerilerimize ve yeryüzünün her yerinden bizi izleyenlere unutulmaz anlar yaşatacak olmanın heyecanı içindeyiz. Herkesi paylaşmaya davet ediyorum."

