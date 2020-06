Karşıyaka'da 94 yıllık gurur! Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Karşıyaka'yı ziyaret ederek KSK armasını ay - yıldız ile onurlandırdığı 24 Haziran 1926 tarihinin 94'üncü yıl dönümü, kentte büyük heyecan ve gururla kutlandı.

Bu yıl küresel salgının dayattığı koşullar nedeniyle konser ve kortej gibi etkinlikler yapılamazken, Zübeyde Hanım Anıt Mezarı'nda duygu dolu bir tören düzenlendi ve ardından Atatürk Fotoğrafları Sergisi açıldı.

ZÜBEYDE ANNE'NİN HUZURUNDA…

Atatürk'ün Karşıyaka'ya emanet ettiği annesi Zübeyde Hanım'ın huzurunda, salgın tedbirleri altında gerçekleşen törene; Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ve eşi Öznur Tugay, Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı ve kulüp yöneticileri, 1912 Karşıyaka Derneği Başkanı Cem Karagözlü, Karşıyaka Taraftarlar Derneği Başkanı Okan Kırmacı, Araştırmacı Yazar Ahmet Gürel, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, muhtarlar, meclis üyeleri, CHP Karşıyaka İlçe Gençlik Kolları ve vatandaşlar katıldı. Anıt mezara karanfiller bırakan katılımcılar; başta ülkemizin kurtuluş ve kuruluş önderi, Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşları olmak üzere, tarihe adını yazdırmış bütün değerlerin anısına saygı duruşundu bulundu ve İstiklal Marşı'nı okudu. Ahmet Gürel ve Feruz Bozaslan'ın; Atatürk'ün Karşıyaka'ya dair anılarını ölümsüzleştirmek ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla hazırladığı "Atatürk'ün Adımlarıyla Karşıyaka" kitabı da törende konuklara dağıtıldı. Karşıyaka Belediyesi tarafından bastırılan kitap, Latife Hanım Köşkü Anıevi Özel Müzesi'nden de ücretsiz olarak temin edilebilecek.

"ATAMIZA SÖZÜMÜZ OLSUN!"

Salgın önlemleri nedeniyle 24 Haziran 1926 tarihinin yıl dönümünü geniş katılımlı etkinlikler olmadan, ama aynı heyecan ve gururla kutladıklarını aktaran Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, "Bu öyle bir onurdur ki Karşıyakalı kuşaklar yüzyıllarca ve her 24 Haziran'da aynı duygularla kutlayacak, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, orayı şenlik alanına çevireceklerdir. Karşıyaka Spor Kulübü, her şeyimiz KAF SİN KAF, 24 Haziran 1926'da her takıma nasip olmayacak biçimde onurlandırıldı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, armamıza "Ay ve Yıldız" armağan edildi. Bu armağan, o günlerde, hiç gol yemeden İzmir Şampiyonu olmamızın karşılığı değildi. Bu ödül, 1912'de, "Türkler bu işi başaramaz, bir kulüp kuramaz, yaşatamaz" diye düşünülen bir dönemde, bu işi başaran bir avuç Karşıyakalı yiğidin selamlanmasıdır. Aziz atalarımızı ve peşlerinden yürüyen KAF SİN KAF kahramanlarını bir kere daha saygıyla, sevgiyle, minnetle anıyorum. Bizi bu büyük onurlandırmayla, paha biçilmez bir tarihin ve gururun mirasçısı yapan o büyük insanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü bir kere daha asla tükenmeyecek vefa duygularımızla anıyor, büyük hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Karşıyaka'mızı gurur tablosuna çevirenlerin çocukları olarak, yaşadığımız sıkıntılar ne olursa olsun, bu kenti gelecek kuşaklara bize yakışır biçimde bırakacağız. Bu da bizim tarihe, atalarımıza, Zübeyde Annemize ve Atatürk'ümüze sözümüz olsun" dedi.

"BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM"

KSK Başkanı Turgay Büyükkarcı da konuşmasında şunları kaydetti: "Şu bir gerçek ki çok şanslıyız. Dünyanın en güzel coğrafyasında, en güzel kentinde yaşıyoruz. Çok onurluyuz. Yüzyılda bir dünyaya gelen çok büyük bir kahramanın kentimizi ziyaret etmesi ve onurlandırmasıyla, göğsünde ay yıldız taşıyan Türkiye'de tek kulübüz. Bu muhteşem mirasa sahip çıkmak için çok dikkatliyiz, bundan sonra da çok dikkatli olacağız. Herkesten ricam lütfen artık el ele verelim. Bu değere hep beraber sahip çıkalım. Bize bırakıldığı gibi, biz de çocuklarımıza muhteşem bir miras bırakalım."

"İLELEBET İZİNDEYİZ"

1912 Karşıyaka Derneği Başkanı Cem Karagözlü "Bu özel günde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Atatürk'ün Karşıyaka sevgisi tarihe mâl olmuştur. Karşıyaka'nın Atatürk sevgisi de hep başka olmuştur. Karşıyakalılar daima Atatürk'ün devrimlerinin ve ilkelerinin bekçisi olarak yaşamışlardır ve yaşayacaklardır. Atatürk'ün izinde, çağdaşlaşma yolunda, ilelebet aydınlığa yürüyeceklerdir" diye konuştu.

"MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Törenin ardından Karşıyaka Çarşı'ya geçen katılımcılar, Hergele Meydanı'nda Atatürk Fotoğrafları Sergisi'nin açılışını yaptı. Taraftarlar adına söz alan Karşıyaka Taraftarlar Derneği Başkanı Okan Kırmacı, "Ulu Önder Atatürk'ün bizlere mirasının 94'üncü yılını hep beraber kutluyoruz. Karşıyaka Spor Kulübü'nün bir neferi olmaktan şeref ve gurur duyuyoruz. Her zaman gerçek Karşıyaka sevdalıları ile birlikte kol kola, omuz omuza yürüyeceğiz ve Karşıyaka Spor Kulübü'nün hak ettiği yerlere gelmesi için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.

