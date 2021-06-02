Karşıyaka'da 1750 öğrenciye süt dağıtılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı ile sektör öncülüğünde, bu yıldan itibaren dünya ile birliktelik sağlamak amacıyla "Dünya Süt Günü" kutlamaları 1 Haziran'da kutlanması kararlaştırıldı.

Dünyada her yıl kutlanan "Dünya Süt Günü" Karşıyaka'da düzenlenen etkinliklerle kutlandı.

Karşıyaka İlçe Tarım ve Orman ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Karşıyaka Nezahat Ertan Anaokulu'nda düzenlenen kutlama etkinliği, Karşıyaka İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Üngül'ün açılış konuşması ile başladı.

Üngür yaptığı konuşmada sütün yararlarına değinerek şunları söyledi. "İnsan sağlığı bakımında öneme sahip süt ve süt ürünleriyle, hayvansal protein ihtiyacının kayda değer bir kısmı karşılanabilmektedir. Süt bu nedenle hepimiz için çok değerli bir gıda maddesidir. Bağışıklık sistemini güçlendirecek şekilde beslenmenin çok önemli olduğu şu günlerde tüm dünya, sağlıklı beslenme açısından sütün önemini bir kez daha hatırlamıştır. Süt ve süt ürünlerinin yeterli miktarlarda tüketimi özellikle büyüme ve gelişmenin hızlı olduğu okul çağı çocukları başta olmak üzere her yaş grubu için büyük önem taşımaktadır."

Ana Okulu öğrencilerinin çeşitli gösterileri ile devam eden etkinlik, öğrencilere süt dağıtımı ile sona erdi. "Dünya Süt Günü" kapsamında Karşıyaka'da 1750 öğrenciye süt dağıtılacak.

Etkinliğe Karşıyaka Kaymakamı Ali Rıza Çalışır, İlçe Müftüsü İsa Gürler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa İslamoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Metin Yalçın, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Karaman, İlçe Sağlık Müdürü Dr.Cenk Benli, Nüfus Müdürü Ertuğrul Öcek, İlçe Spor Müdürü Musa Yelek, Kızılay Karşıyaka Şube Başkanı Kamil Karadeniz, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: Bültenler