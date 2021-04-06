Karşınızda Lebron'lu Space Jam: A New Legacy'nin Fragmanı

Başrolünde LeBron James'in Looney Tunes karakteriyle oynadığı, 1996 yapımı Space Jam'in devam filmi olarak karşımıza çıkacak olan Space Jam: A New Legacy'den yeni bir fragman geldi.

Başrolünde LeBron James'in Looney Tunes karakteriyle oynadığı, 1996 yapımı Space Jam'in devam filmi olarak karşımıza çıkacak olan Space Jam: A New Legacy'den yeni bir fragman geldi.

Filmloverss'ın haberine göre Space Jam: A New Legacy adını taşıyan devam filmi, orijinal filmde olduğu gibi live-action görüntülerle animasyon karakterleri bir araya getirecek.

Space Jam'de Micheal Jordan'a eşlik eden Bugs Bunny ve Daffy Duck gibi Looney Tunes karakterleri bu kez de LeBron James'e eşlik edecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle Space Jam: A New Legacy'nin 16 Temmuz 2021'de vizyona girmesi planlanıyor.

1996 yapımı Space Jam; uzaydan gelen tuhaf yaratıklar tarafından kaçırılmaya çalışılan Looney Tunes karakterlerinin, kaderlerini belirleyecek basketbol maçı için Michael Jordan'ın öncülüğünde bir takım kurmasını ve ünlü NBA yıldızlarının yeteneklerini çalan uzaylılarla basketbol sahasında karşı karşıya gelmesini anlatıyordu.

JORDAN YENİ FİLMDE VAR MI?

Başarılı oyuncu Don Cheadle, filmin kötü karakterine hayat verirken, LeBron James'e Klay Thompson, Anthony Davis, Damian Lillard, Chris Paul, Kyle Kuzma gibi NBA yıldızları eşlik ediyor.

Michael Jordan'ın filmde boy gösterip göstermeyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Malcolm D. Lee'nin yönettiği film, asıl senarist ekibiyle dikkat çekiyor.

Çünkü filmin senaryosunda Fruitvale Station, Creed, Black Panther gibi başarılı filmlere imza atan, kendi döneminin en dikkat çekici yönetmenlerinden Ryan Coogler'ın imzası bulunuyor. Ryan Coogler, senaryosunu Sev Ohanian ile birlikte kaleme aldığı filmin yapımcılığını da üstleniyor. Filmin müziklerini ise Hans Zimmer besteliyor.

Kaynak: Space Mag Türkiye