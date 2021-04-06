Karşınızda Lebron'lu Space Jam: A New Legacy'nin Fragmanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karşınızda Lebron'lu Space Jam: A New Legacy'nin Fragmanı

Space Mag Türkiye - Haberler | Teknoloji
Karşınızda Lebron'lu Space Jam: A New Legacy'nin Fragmanı

Başrolünde LeBron James'in Looney Tunes karakteriyle oynadığı, 1996 yapımı Space Jam'in devam filmi olarak karşımıza çıkacak olan Space Jam: A New Legacy'den yeni bir fragman geldi.

Korkulan oldu! Uzmanlardan Ramazan öncesi hayati uyarı: Doktorlar hasta seçmek zorunda kalabilir
Korkulan oldu! Uzmanlardan Ramazan öncesi hayati uyarı: Doktorlar hasta seçmek zorunda kalabilir
Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz
Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi! Artık nezle ve burun tıkanıklığına da dikkat etmelisiniz

Başrolünde LeBron James'in Looney Tunes karakteriyle oynadığı, 1996 yapımı Space Jam'in devam filmi olarak karşımıza çıkacak olan Space Jam: A New Legacy'den yeni bir fragman geldi.

Filmloverss'ın haberine göre Space Jam: A New Legacy adını taşıyan devam filmi, orijinal filmde olduğu gibi live-action görüntülerle animasyon karakterleri bir araya getirecek.

Space Jam'de Micheal Jordan'a eşlik eden Bugs Bunny ve Daffy Duck gibi Looney Tunes karakterleri bu kez de LeBron James'e eşlik edecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle Space Jam: A New Legacy'nin 16 Temmuz 2021'de vizyona girmesi planlanıyor.

1996 yapımı Space Jam; uzaydan gelen tuhaf yaratıklar tarafından kaçırılmaya çalışılan Looney Tunes karakterlerinin, kaderlerini belirleyecek basketbol maçı için Michael Jordan'ın öncülüğünde bir takım kurmasını ve ünlü NBA yıldızlarının yeteneklerini çalan uzaylılarla basketbol sahasında karşı karşıya gelmesini anlatıyordu.

JORDAN YENİ FİLMDE VAR MI?

Başarılı oyuncu Don Cheadle, filmin kötü karakterine hayat verirken, LeBron James'e Klay Thompson, Anthony Davis, Damian Lillard, Chris Paul, Kyle Kuzma gibi NBA yıldızları eşlik ediyor.

Michael Jordan'ın filmde boy gösterip göstermeyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.

Malcolm D. Lee'nin yönettiği film, asıl senarist ekibiyle dikkat çekiyor.

Çünkü filmin senaryosunda Fruitvale Station, Creed, Black Panther gibi başarılı filmlere imza atan, kendi döneminin en dikkat çekici yönetmenlerinden Ryan Coogler'ın imzası bulunuyor. Ryan Coogler, senaryosunu Sev Ohanian ile birlikte kaleme aldığı filmin yapımcılığını da üstleniyor. Filmin müziklerini ise Hans Zimmer besteliyor.

Kaynak: Space Mag Türkiye

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Haydar Akar Cahit Özkan Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Cansu Dere Burak Deniz Dilan Çıtak
Spor Cenk Tosun Burak Yılmaz Yılmaz Vural İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İntihar Denizlispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karşınızda Lebron'lu Space Jam: A New Legacy'nin Fragmanı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 09:25:29. #1.15#
title