Karşı şeride uçan otomobilde can pazarı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarparak, karşı şeride uçtu.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil aydınlatma direğine çarparak, karşı şeride uçtu. Otomobil içinde sıkışan sürücü ve arkadaşı ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, Körfez ilçesi Güney Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bünyamin K. idaresinde 41 AGA 130 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak, karşı şeride savruldu. Ters dönen otomobil, boş arazide durabildi. Kazada sürücü Bünyamin K. ve otomobilde yolcu olarak bulunan arkadaşı Mustafa G. yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmasıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Otomobil içinde sıkışan sürücü ve arkadaşı, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı