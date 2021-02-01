Karsan nedir? Karsan kime ait? Karsan başarıları!
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Karsan nedir? Karsan kime ait? Karsan başarıları!

01.02.2021 17:20 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:24
Karsan nedir? Karsan kime ait? Karsan başarıları!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından denenen ilk elektrikli otobüsünü üreten Karsan nedir? Karsan kime ait? Karsan başarıları!

2008 yılı itibarıyla İSO'nun yaptığı araştırmada Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu sıralamasında 267. sırada yer almaktadır. Türkiye'nin ilk ve tek çok markalı ticari araç üreticisi Karsan, otomotiv sektöründeki 40 yılı aşkın deneyimi ile modern ve esnek üretim tesislerinde dünyanın önde gelen markalarına hizmet veriyor. Karsan nedir? Karsan kime ait? Karsan başarıları!

KARSAN NEDİR?

Şehir içi otobüs üreticisidir. İlk elektrikli seri üretim ve sürücüsüz otobüsünün tanıtımını bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Erdoğan, sürücüsüz otobüs ile ilgili olarak, "Ülkemiz için bir iftihar durumu söz konusu. Ben Karsan'ı tebrik ediyorum. Seri üretimle birlikte dünyaya Türkiye'nin adını bu konuda duyuracaktır.

KARSAN KİME AİT?

Türkiye'nin ilk ve tek çok markalı ticari araç üreticisi Karsan, otomotiv sektöründeki 40 yılı aşkın deneyimi ile modern ve esnek üretim tesislerinde dünyanın önde gelen markalarına hizmet veriyor. 1966 yılında kurulan Karsan, 1979-1998 yılları arasında Koç Grubu çatısı altında faaliyet göstermiş, 1998'de İnan Kıraç'ın çoğunluk hisselerini almasıyla birlikte Kıraça Holding bünyesine dahil olmuştur.

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